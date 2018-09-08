«Умри до пенсии, товарищ»: профсоюзы Коми в третий раз вышли на митинг против повышения пенсионного возраста

СЕГОДНЯ 08:59 2018-09-08T09:34:54+03:00

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В пятницу, 7 сентября, Театральная площадь в Сыктывкаре стала местом скопления народного гнева против пенсионной реформы. На площадке около фонтанов прошло сразу два митинга. Мы побывали на акции протеста от профсоюза Коми и узнали, почему, несмотря на некоторые послабления от Президента России, люди продолжают требовать: «Долой реформу!»

Площадка перед Театром оперы и балета окрасилась в темные цвета, благодаря обилию черных шаров с написанным на ним словом «Пенсия» в руках митингующих. Всего организаторы заготовили 800 шаров. Необходимое условие – не отпускать их в небо. «Пусть ваша пенсия будет с вами», - говорят они.

Весомую часть пришедших на митинг составляла молодежьФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Весомую часть пришедших на митинг составляла молодежь – это студенты вузов и техникумов, которые тоже не согласны с реформой. «Мы с целлюлозно-бумажного пришли», - признался веселый студент, который обвязал себя черными шарами со всех сторон.

Среди выступающих были известные деятелиФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Председатель федерации профсоюзов Коми Людмила Решетова напомнила, что люди выходят на митинг уже в третий раз. Она высказала общее мнение, что на Севере нельзя поднимать пенсионный возраст: «Наши мужчины выходят на пенсию, а затем 2-3 года живут и все, «деревянный макинтош». Член профсоюза работников лесных отраслей Сергей Гордеев показал противостояние людей и правительства через стихотворение:

- Ты слушай, если сам не знаешь, такие люди нам нужны. Умри до пенсии, товарищ. Спаси бюджет своей страны!

Атрибуты митингующих - черные шары и флажки с лозунгамиФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

По мнению председателя профсоюза работников госучреждений Елены Вирзум, реформа не даст предполагаемой экономии: «Если повысить пенсионный возраст, то возрастет и смертность, и инвалидность. Увеличатся и расходы на медицину. О какой экономии средств мы говорим?»

В одном ряду встали молодые и пожилыве работники предприятий КомиФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Митингующие поддержали выступление народной артистки Коми Ольги Сосновской. Она рассказала, что работники культуры – люди, труд которых нельзя причислить к легким. Балерины – это поврежденные мениски и варикоз, певицы – это огромные тексты песенных партий в голове и голосовые связки. Но и они вынуждены выживать, работая до 60 лет, чтобы прокормить себя, детей и внуков. Через ее выступление красной нитью прошел риторический вопрос: «А когда жить?»

Ольга Сосновская высказалась против предстоящей реформыФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Резолюция митингующих состояла из конкретных предложений. Например, отозвать законопроект пенсионной реформы из Госдумы. А в срок до 15 октября создать рабочую группу из числа представителей сторон социального партнерства с привлечением экспертов для подготовки проекта федерального закона о реформирование пенсионной системы России. Кроме этого профсоюзы требует установить прогрессивную шкалу налогообложения на доходы физических лиц, введение моратория на сохранение существующего возраста выхода на пенсию.

Люди поддерживали выступающих спикеровФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

- Мы требуем соблюдение конституции России, запрещающей принятие закона ухудшающего социально экономические положения, - подытожили лидеры профсоюзов.