Василий Гончаренко:"Все нормально! Я креплюсь!"

СЕГОДНЯ 18:20 2018-09-18T19:41:34+03:00

Василий Гончаренко подозревается в получении взятки в сумме 500 тысяч рублей. Фото: Алиса КОЗЛОВА

Подозреваемый в получении взятки бывший руководитель Корткеросского района останется в СИЗО до 24 ноября

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Сегодня вечером Сыктывкарский городской суд продлил арест для Василия Гончаренко, экс-руководителя администрации Корткеросского района.

Напомним, бывший муниципальный чиновник подозревается в получении взятки в сумме 500 тысяч рублей от представителя ООО «Северо-Западный лесной терминал» и находится в верхнечовском СИЗО №1 с 24 мая. В июле по решению Сыктывкарского горсуда Гончаренко продлили меру пресечения до 25 сентября.

На сегодняшнем заседании суда сторона гособвинения настаивала на продлении ареста еще на два месяца, объясняя свою позицию тем, что Гончаренко, находясь под домашним арестом, может скрыться от органов предварительного следствия и суда.

Адвокат Инна Красикова ходатайствовала о переводе подзащитного под домашний арест.

Судья поддержал сторону обвинения и продлил фигуранту меру пресечения на два месяца до 24 ноября.

После заседания корреспонденту "КП в Коми" удалось задать подозреваемому один вопрос.

- Василий Анатольевич, как уголовное дело отразилось на вашем здоровье?

- Все нормально! Я креплюсь! - бодро ответил подозреваемый.