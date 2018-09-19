2018-09-19T13:20:46+03:00
Общество

В Коми поднимут налоги для букмекерских контор и тотализаторов

Для крупных компаний аж в 5 раз
Алиса КОЗЛОВА
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Игорному бизнесу придется отчислять в бюджет Коми значительно больше налогов. Фото: www.barselona-today.ruИгорному бизнесу придется отчислять в бюджет Коми значительно больше налогов. Фото: www.barselona-today.ru
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В Коми игорному бизнесу, а точнее, той малой части которая от него осталась в республике - букмекерским контрорам и тотализаторам - увеличивают налоговое бремя. Сегодня на заседаниях комитетов Госсовета РК депутаты утвердли новые ставки для коммерческих организаций, специализирующихся на приеме денежных ставок.

- В Коми действует 21 обособленное подразделение, - уточнила для журналиста "Комсомолки" министр финансов Коми Галина Рубцова.

Отметим, что налоговое бремя увеличится весьма значительно. Так, для процессингового центра тотализатора или букмекерской конторы ставки налога увеличатся с 50 тысяч до 250 тысяч рублей. Для пунктов азартных игр увеличится с 10 до 14 тысяч рублей. А владельцам центров приема интерактивных ставок тотализаторов и букмекесрких контор придется платить 3 миллиона рублей.

Сегодня депутаты Госсовета Коми рассмотрели и утвердили данные корректировки в региональный закон, который завтра будет вынесен на заседание парламентской сессии.

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