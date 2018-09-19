В Коми запретят нарушать ночной покой граждан, включая стиральные машинки и пылесосы

СЕГОДНЯ 17:30 2018-09-19T17:38:30+03:00

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Парламент Коми намерен запретить включать в ночное время суток стиральные машинки, центрифуги и пылесосы. Сразу уточним, что дело касается бытовых приборов, которые во время работы способны нарушить покой и сон простых граждан.

- Мы понимаем, что многие люди пользуются двухтарифными счетчиками электроэнергии, и чтобы сэкономить специально включают стиральные машинки ночью. Но надо понимать, что наша инициатива касается бытовых приборов, которые действительно способны нарушить тишину в ночное время суток. Хорошие стиральные машинки обычно работают бесшумно, - внес ясность Геннадий Горбачев, на заседании комитета Госсовета Коми по законодательству и местному самоуправлению.

Поправки будут вынесены на рассмотрении парламентского корпуса на завтрашней сессии.

Напомним, в республике установлены ограничения на нарушение тишины и покоя граждан в период с 22:00 до 7:00 в будние дни и с 22:00 до 9:00 в выходные. Законодательно закреплен запрет на проведение ремонтных работ и перепланировки в дневное время суток с 13:00 до 15:00.