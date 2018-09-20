В Коми идет формирование нового созыва Общественной палаты

СЕГОДНЯ 15:45 2018-09-20T15:56:40+03:00

Уже скоро Общественная палата Коми начнет работать в обновленном составе . фото: www.komiinform.ru

Своих кандидатов утвердил Глава Коми и региональный парламент

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Сегодняшний день имел большое значение в деятельности Общественной палаты Коми, поскольку началось формирование нового состава палаты. Напомним, схема Общественной палаты такова: 10 кандидатур утверждает Глава Коми, 10 соискателей согласовывает региональный Госсовет - эти 20 человек должны выбрать оставшихся 10.

Сегодняшним утром руководитель Коми Сергей Гапликов утвердил первую десятку членов Общественной палаты Коми. Теперь работать в палате предстоит следующим гражданам: директору Республиканской филармонии Балмастовой Марии, выдвиженцу от "Российского Союза Молодежи" Анне Гагариной, Жуковой Людмиле - кандидату от Коми республиканской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, Вадиму Клюпа ("Российский Союз ветеранов Афганистана"), первый заместитель генерального директора телеканала "Юрган" Геннадий Левицкий (выдвинут "Союзом журналистов России" и "Союзом журналистов Республики Коми"), Андрею Нутрихину (по представлению Регионального отделения Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» в Республике Коми), Кристине Осиповой (прошла по представлению Коми регионального отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийский Совет местного самоуправления», Шапилю Расулову (будет представлять Ассоциацию молодых предпринимателей), экс-министр сельского хозяйства Сергей Чечеткин (выдвинут союзом работников агропромышленного комплекса Российской Федерации) и, наконец, гендиректор Республиканской типографии Анна Чуракова (прошла по представлению регионального отделения "Ассоциации юристов России" в Коми)

На сессии Госсовета Коми депутаты утвердили свою десятку членов Общественной палаты Коми. В список вошли:

1. Алексеев Дмитрий – от Коми республиканского некоммерческого фонда помощи ветеранам "Победа";

2. Воробьев Виктор – от Коми Региональной общественной организации по защите прав на результаты интеллектуальной деятельности "Интеллект-защита";

3. Габов Алексей – от Межрегионального общественного движения "Коми войтыр";

4. Гурьева Любовь – от Союза лесопромышленников Республики Коми;

5. Дворникова Елена – от Регионального общественного благотворительного фонда "Ассоциация попечительских советов";

6.Лапшина Галина – от Региональной общественной организации "Союз женщин Республики Коми";

7. Новикова Нина – от Некоммерческого партнерства развития социальных инициатив "Аист";

8. Пипунырова Надежда – от Коми республиканской общественной организации "Ассоциация специалистов со средним медицинским и высшим сестринским образованием";

9. Синякин Максим – от Регионального объединения работодателей Союз промышленников и предпринимателей Республики Коми;

10. Тельнов Виктор – от Коми регионального отделения Молодежной общероссийской общественной организации "Российские Студенческие Отряды".