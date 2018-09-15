Бег нас связал: более двух тысяч сыктывкарцев стали участниками «Кросса нации-2018»

СЕГОДНЯ 20:14 2018-09-15T20:51:25+03:00

По подсчетам организаторов, побегать на базу «Динамо» пришли около 2500 человек

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Сегодня в Сыктывкаре в четырнадцатый раз прошел «Кросс нации»: сотни горожан в солнечный субботний день присоединились к празднику бега. В этот раз местом сбора стала не Стефановская площадь, а спортивная база «Динамо»: участники кросса пробежались по лесным дорожкам.

Добираться до базы было не очень комфортно: дорога, ведущая туда, превратилась в грязное месиво после затянувшихся дождей. Зато погода благоприятствовала поклонникам здорового образа жизни: было солнечно и тепло.

Первыми стартовали профессионалыФото: Дарья ЮДИНА

Впрочем, даже плохая дорога не остановила участников. На всероссийскую акцию пришли сыктывкарцы всех возрастов — от дошкольников до пенсионеров.

— На «Кроссе нации» я бегаю уже около пяти лет. Вообще, люблю физкультуру, веду здоровый образ жизни: каждый день — скандинавская ходьба, йога, цигун. Так как я врач, то знаю, что здоровье нужно зарабатывать — это очень важный фактор для успешной жизни. К тому же, занимаясь спортом, я показываю пример своим пациентам, и, конечно, семье, — рассказала 63-летняя участница «Кросса нации- 2018» Валентина Славутина.

Валентина Славутина личным примером вдохновляет пациентов заниматься спортомФото: Дарья ЮДИНА

Она, вместе с другими участницами профессионального забега, после старта отправилась покорять дистанцию в шесть километров. Мужчины-спортсмены пробежали в два раза больше — 12 километров.

Школьники-спортсмены разминались перед стартомФото: Дарья ЮДИНА

В это время школьники-спортсмены разминались на площадке перед линией старта. Другие бегуны выстроились перед сине-белой палаткой, чтобы получить номер. Очередь была очень большой: люди стояли по три ряда.

— Если увидишь 14 номер, то выцепи мне, — обратилась женщина к своей подруге, когда та отправилась к палатке.

Получить было не так-то простоФото: Дарья ЮДИНА

К 11 часам число людей сильно выросло: если в девять часов на «Динамо» ещё можно было спокойно пройти, никого не задев, то накануне массовых забегов, люди «заполонили» всю площадку. Дошколята носились, играя, а их родители и воспитатели пытались их «построить» и утихомирить их фонтан энергии, но даже во время торжественного открытия это мало кому удалось. Так, присутствие министра физической культуры и спорта Николая Бережного нисколько не снизило градус активности у детсадовцев, стоявших рядом со сценой.

— Так, включаем низкий старт! Низкий, я сказал! А то расскакались тут, как пони на ипподроме, — пытался утихомирить троих сорванцов строгий мужчина.

Поздравил собравшихся с Днем бега Николай БережнойФото: Дарья ЮДИНА

За многих юных участников болели их семьи: родители, бабушки-дедушки, младшие братья и сестры, даже четвероногие любимцы. Многие из старшего поколения бежали вместе со своими малышами. Были даже и те, кто брал своих детей на руки, и преодолевал дистанцию так.

Поддержать самых маленьких пришли даже четырехлапые члены семейФото: Дарья ЮДИНА

Перед тем как самые маленькие начали забег, зрители поспешили освободить пространство перед началом их пути. То же самое произошло и перед мини-марафоном школьников:

— Осторожно, сейчас сюда хлынет поток детей! — поспешила сойти с дистанции одна из участниц.

Отойди, отойди, они же соревноваться любят! Сметут и не заметят! — аккуратно «отодвинул» мужчина своего друга.

С малышами бежали их родителиФото: Дарья ЮДИНА

Маленькие энерджайзеры подтвердили свои статусы: фотографы, снимающие их старт, явственно почувствовали дрожь земли под топотом сотен детских ножек. А малыши из детского сада № 178 пробежали свою дистанцию дважды. Несколько взрослых после финиша потеряли своих чад — на сцене объявились несколько «потеряшек». Впрочем, они быстро нашлись.

Награждения сопровождались танцамиФото: Дарья ЮДИНА

В промежутке между забегами участники и зрители спортивного праздника полюбовались танцевальными выступлениями, которые сопровождали награждения участников профессиональных забегов. Кроме того, несколько сыктывкарцев получили золотые значки ГТО: в их числе оказался мастер спорта международного класса и заслуженный тренер России Анатолий Чиканчи.

Победителей профессиональных забегов наградили медалями и кубкамиФото: Дарья ЮДИНА

Взрослый массовый забег прошел спокойнее: студенты и работники городских учреждений преодолели свою дистанцию без особых происшествий и довольно быстро. Но на финиш почти все приходили запыхавшимися и красными. Так как финишировали участники небольшими группами, их родственники, выстроившиеся у итоговой линии с телефонами и фотоаппаратами в руках, не сразу находили взглядом родной силуэт:

— Да что ж это такое? Может, он уже пробежал, а я стою тут и жду! — в нетерпении сказала мама одного из участников.

Участниками финишировали не по одному, а группамиФото: Дарья ЮДИНА

Многие участники были довольны своими результатами:

А я и не заметила, как пробежала! Не запыхалась даже! — с улыбкой говорила своим коллегам сотрудница Центра информационных технологий.

В завершение «Кросса нации» организаторы подвели итоги конкурса «Пойдем, побегаем».