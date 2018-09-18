«Комсомолка» возвращает моду на фотографии с книгами

СЕГОДНЯ 15:00 2018-09-18T16:01:21+03:00

Все собранные средства от благотворительной фотосессии «Комсомолка» направит в фонд «Детская больница», действующий при ДРБ в Сыктывкаре. Фото: Наталия БЕШКАРЕВА

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Шелест книжных страниц, склонившиеся над книгами головы, уютный свет ламп в читальном зале… Эта ностальгическая картинка знакома по школьным или студенческим временам лишь библиофилам старшего поколения. А вот чтобы вернуть в свои стены молодых посетителей, библиотеки вынуждены проявить выдумку. «Комсомолка» решила напомнить читателям, в чем, собственно, радость от посещения книжного хранилища и предлагает им сохранить эти впечатления на снимках.

Редакция «КП в Коми» приглашает читателей принять участие в благотворительной фотосъемке в стенах Национальной библиотеки, а вырученные от фотосессий средства направить в благотворительный фонд «Детская больница».

Своим проектом «Каталог хороших людей» мы хотим показать, что поход в библиотеку может быть интересным и увлекательным, и попытаемся сделать модным снимок человека с книгой, а не в дорогих обновах в примерочной.

Фотограф, есть идея?

Мы ищем фотографов, которые готовы внести свою лепту в благотворительный проект. Издание не предлагает им никакой коммерческой выгоды, зато надеется, что их заинтересует возможность реализовать вместе с «Комсомолкой» и Национальной библиотекой свою творческую задумку. Фотограф сможет внести свой посильный вклад, например, в течение часа проведя съемку нескольких читателей-моделей или предложив свою идею на площадке Национальной библиотеки.

После этого ему достаточно передать не менее 10 снимков в электронном формате своим моделям. Национальная библиотека готова на время съемок предоставить свободный доступ практически ко всем, закрытым в другое время, помещениям – книжным фондам, залам, хранилищам, музею.

Национальная библиотека готова на время съемок предоставить свободный доступ практически ко всем, закрытым в другое время, помещениям – книжным фондам, залам, хранилищам, музею.Фото: Наталия БЕШКАРЕВА

Вы – модель!

Попробовать себя в роли модели и выбрать понравившееся место для фотосессии в Национальной библиотеке может любой читатель. Единственное условие участия в благотворительной фотосессии – герои съемок должны пожертвовать не менее 300 рублей. Если же вы захотите сфотографироваться с любимой книгой и готовы рассказать о ней, то эти фотокарточки могут лечь в основу вашей необычной семейной традиции.

Кадры, которые будут сделаны на благотворительной фотосессии, затем будут опубликованы на страницах «Комсомолки» и сайте komi.kp.ru, а также украсят выставку в Национальной библиотеке.

Попробовать себя в роли модели и выбрать понравившееся место для фотосессии в Национальной библиотеке может любой читатель.Фото: Наталия БЕШКАРЕВА

Справка "КП-Коми"

Все собранные средства мы направим в благотворительный фонд «Детская больница», действующий при Республиканской детской клинической больнице в Сыктывкаре. По словам исполнительного директора фонда Оксана Баянбаевой, их маленьким пациентам особенно необходимы настольные игры. Ребята в ДРБ с радостью проводят за такими играми время, а появляющиеся при этом новые знакомства скрашивают им оторванность от дома.

Важно!

Ждем письма от моделей и фотографов в сообщения группы «Комсомолки» «Вконтакте» , а также готовы ответить на вопросы по телефону 8-922-277-36-53.

Проведение проекта "Каталог хороших людей" и фотосъемка в стенах Национальной библиотеки будет проходить в течение всего октября.