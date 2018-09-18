Новые лица, зал и репертуар: Коми республиканская филармония войдет в 79 сезон посвежевшей

СЕГОДНЯ 20:16 2018-09-18T21:51:32+03:00

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Сегодня в Коми республиканской филармонии прошла пресс-конференция, посвященная изменениям, которые уже произошли и ещё произойдут с этим культурным учреждением. В числе нововведений — омоложение состава артистов, отремонтированный концертный зал и расширение репертуара.

О новшествах рассказали на пресс-конференцииФото: Дарья ЮДИНА

Как отметила директор филармонии Мария Балмастова, самым большим подарком для её детища стал ремонт концертного зала, которого они очень долго ждали:

— В преддверии открытия 79 концертного сезона для филармонии самым большим подарком станет обновленный зал. Ремонт начался с середины июля. В зале уже провели косметический ремонт сцены: заменили побелку на потолке и полы в «кармане» и на самой сцене, отремонтировали гримерку… Сейчас ждем новые комфортные кресла и портьеры. 13 октября мы «откроемся» уже в похорошевшем зале.

На ремонт сердца филармонии было затрачено около 11,5 миллионов рублей. После «реставрации» зал станет чуть меньше: два ряда уберут. Также он сменит цветовую гамму: помещение будет оформлено в синих тонах.

Ремонт зала начался с середины июляФото: Дарья ЮДИНА

Перемены коснулись также проектов, в которых участвуют артисты филармонии, и репертуара. Так, фестиваль «Танцуй и пой, Великая Россия» в этом году приобрел статус международного: в Коми приедет хореографический ансамбль «Хорошки». Компанию белорусам составят коллективы из Рязани, Санкт-Петербурга и, конечно, наш ансамбль «Асъя кыа».

Кроме того, в этом сезоне будет запущено новое направление — «Филармония — детям». Теперь формат работы с детьми трансформируется: самые маленькие зрители смогут поучаствовать в интерактивных, познавательных программах, увидеть много интересных постановок. Например, накануне Нового года юные зрители познакомятся с мюзиклом «Тайна золотого ключика», ставить который будут режиссер Андрей Лабушкин и художник Андрей Запорожский из Санкт-Петербурга.

Мария Балмастова: "Самым большим подарком станет обновленный зал"Фото: Дарья ЮДИНА

Немало «прибавлений» ждет и «взрослый» репертуар филармонии. Артисты государственного ансамбля «Асъя кыа» (у которого в этом году юбилей — 80 лет), представит сразу несколько премьер. 26 октября зрители увидят вокально-хореографическую композицию «Самобытная Ижма», в которой будут показаны традиции праздника Луд. Ещё одной интересной новинкой станет одноактный балет «Любовь на острие навахи» — авторская интерпретация знаменитой истории Кармен от главного балетмейстера ансамбля Дмитрия Бушуева. Ансамбль инструментальной музыки «Вдохновение» тоже возьмется за новую для себя задачу и сыграет на концерте «Смычок + струны=наша жизнь» романтический квартет чешского композитора Антонина Дворжака. Все эти произведения — лишь вишенка на премьерном торте этого сезона.

Конечно, такое пополнение репертуара невозможно без появления свежей крови:

— У нас в этом году произошло значительное кадровое обновление. В эстрадно-джазовый коллектив пришла солистка, пришли новые артисты и в «Зарни ёль», и в балет, и в хор. Обычно мы искали их, а в этом году предложения на нас просто посыпались: количество превысило даже наши возможности, мы не смогли всех принять. Такого не было за последние 10 лет ни разу, рассказала художественный руководитель филармонии Марина Канева.

Приехали новые лица из разных городов: из Йошкар-Олы, Воркуты, Набережных Челнов. Так, место баяниста в ансамбле «Зарни ёль» занял Андрей Плаксюк. Сейчас Сергей Гусев — его предшественник и руководитель ансамбля — будет заниматься разработкой художественных программ.

Оценить все новшества зрители смогут уже 13 октября: старт 79 концертного сезона назначен именно на эту дату.