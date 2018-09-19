2018-09-19T09:20:02+03:00
Общество

Художественная выставка = научный проект: что рассмотрели гости из зарубежья в деревнях Коми?

В Сыктывкаре открылась «бинарная» выставка «Проживание в природной среде»
Дарья ЮДИНА
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В столице Коми открылась выставка "Проживание в природной среде"В столице Коми открылась выставка "Проживание в природной среде"Фото: Дарья ЮДИНА
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Вчера в Сыктывкаре открылась выставка «Проживание в природной среде» — сплав двух, казалось бы, несовместимых категорий — науки и искусства. Свое понимание жизни в Коми как в особой природной среде представили участники летней международной междисциплинарной школы LiLa (Living in Landscape) — проекта, организованного совместными усилиями четырех университетов: СГУ имени Питирима Сорокина, Университета Лапландии в Рованиеми (Финляндия), Университета Тромсо – Арктического университета Норвегии и Университета Уппсалы (Швеция). Цель проекта — изучения глубины и направления влияния окружающей среды на человека, экологических и экономических проблем периферийных уголков северного региона.

Важным направлением стали экологчиеские проблемы Фото: Дарья ЮДИНА

Важным направлением стали экологчиеские проблемыФото: Дарья ЮДИНА

«Ученики» школы — магистранты, аспиранты и профессоры, изучающие разные научные направления (искусство, антропологию, этнографию) — несколько дней жили в деревне Козловка в Княжпогостском районе и посещали другие деревни, расположенные на берегах реки Вымь. Там, разделившись на смешанные группы, они собирали материал, общались с местными жителями, знакомились с их образом жизни — и обсуждали увиденное в междисциплинарных плоскостях. Кстати, в составе этой экспедиции были не только шведы и финны, но и американка, японец, голландец.

Участники проекта Фото: Дарья ЮДИНА

Участники проектаФото: Дарья ЮДИНА

— Этот эксперимент показал, что существует огромный интерес к смешанным исследованиям. Особенно, к искусству как к научному исследованию, к соединению науки и искусства рассказал руководитель проекта, профессор, декан факультета искусства и дизайна Лапландского Университета Тимо Йокела.

Одной из площадок стал пятый корпус университета Фото: Дарья ЮДИНА

Одной из площадок стал пятый корпус университетаФото: Дарья ЮДИНА

Все впечатления, полученные от путешествия, все знания были воплощены в выставке. Её условно разделили на две части — художественную и научную — одна расположилась в пятом корпусе СГУ имени Питирима Сорокина, другая — в Национальной библиотеке.

В экспозиции соседствуют искусство и строгая геометрия Фото: Дарья ЮДИНА

В экспозиции соседствуют искусство и строгая геометрияФото: Дарья ЮДИНА

Но эти экспозиции смешиваются друг с другом. Рядом с описаниями лишайников соседствуют фотографии, сливающиеся в реку образов, стихи, рисунки, поделки из обожженной глины, а экспонаты художественной выставки подчиняются строгой геометрии и прячут в себе научный код: так, в инсталляцию «Старое, новое, заимствованное голубое» было вложено символическое изображение ландшафта Коми.

Центром выставки в библиотеке стала "река" из фотографий Фото: Дарья ЮДИНА

Центром выставки в библиотеке стала "река" из фотографийФото: Дарья ЮДИНА

Интересно то, что обе части выставки также совместили в себе все типы восприятия. Зрение, осязание, слух — при посещении нужно будет задействовать все уровни чувств. Письма с рисунками можно взять в руки и почитать, роспись деревянной двери со львом можно также потрогать, одновременно слушая и смотря мини-фильмы про жителей Княжпогостского района.

Рядом с научными описаниями соседствуют поделки из глины Фото: Дарья ЮДИНА

Рядом с научными описаниями соседствуют поделки из глиныФото: Дарья ЮДИНА

В будущем, организаторы выставки хотят повторить свой опыт — но исследовать уголки, похожие на Козловку, они будут уже в других странах:

— У нас аналогичная ситуация. Есть провинциальные деревни, которые находятся на периферии. И они пытаются выживать. У них те же проблемы, связанные с экономикой, в первую очередь, с туризмом, — поделился Тимо Йокела.

На экспонаты можно не только смотреть, но и трогать их Фото: Дарья ЮДИНА

На экспонаты можно не только смотреть, но и трогать ихФото: Дарья ЮДИНА

Но, как заявила директор института культуры и искусства СГУ имени Питирима Сорокина Людмила Гурленова, в Сыктывкар её иностранные коллеги могут вернуться уже на следующий год:

— Надеемся, что через год мы встретимся здесь же, уже на полноформатном форуме с одноименным названием.

Людмила Гурленова надеется, что сотрудничество выльется в полноценный форум Фото: Дарья ЮДИНА

Людмила Гурленова надеется, что сотрудничество выльется в полноценный форумФото: Дарья ЮДИНА

Работать обе выставки будут до 19 октября. Кроме того, узнать больше о результатах экспедиции можно почитав каталог - он включает в себя не только научные эссе, но и фотографии, и эссе, и рисунки.

По результатам экспедиции был также выпущен каталог Фото: Дарья ЮДИНА

По результатам экспедиции был также выпущен каталогФото: Дарья ЮДИНА

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