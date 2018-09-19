На сыктывкарского активиста спустя неделю составили протокол за участие в акции против пенсионной реформы

СЕГОДНЯ 09:55 2018-09-19T10:03:04+03:00

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На гражданского активиста Григория Каблиса, который 9 сентября выступал на акции протеста против пенсионной реформы в Сыктывкаре, спустя неделю составили протокол за участие в протестном мероприятии, сообщает издание «7x7».

В понедельник, 17 сентября, около 14:40 на работу к общественнику Григорию Каблису пришли сотрудники правоохранительных органов. Они поинтересовались, участвовал ли активист в акции протеста 9 сентября. После мужчину доставили в отделение полиции, где составили протокол за нарушение пункта 8 статьи 20.2 Кодекса об административных правонарушениях («Повторное нарушение порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»).

Отметим, что 9 сентября по всей стране прошли протестные акции против пенсионной реформы, которые были инициированы политиком Алексеем Навальным. В основном, они были не были согласованы местными администрациями. Позже ее участников и организаторов стали задерживать для составления протоколов об административном правонарушении.