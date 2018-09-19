На Коми Volkswagen Passat сбил корову: автомобиль вдребезги, животное погибло

СЕГОДНЯ 13:14 2018-09-19T13:45:04+03:00

Изменить размер текста: A A

В Удорском районе Коми две машины сбили коров. В результате ДТП погибло одно животное, одна из участвовавших в ДТП иномарок разбита вдребезги, сообщают очевидцы аварии.

ДТП произошло в понедельник, 17 сентября, в 19:10 на 9 км а/д Кослан - Усогорск. По словам очевидцев, в стадо коров врезались две машины:

- Первая машина Volkswagen Passat разбита вдребезги. От удара корова перелетела через машину! Она погибла на месте. Второе авто, по всей вероятности отечественное, успело притормозить, поэтому пострадало не так сильно. Оно переломало ноги второй корове. Я просто в шоке, как можно не увидеть животных на дороге? - сообщает местная жительница Екатерина Казаку.

На место съехались экстренные службы - ГИБДД, МЧС и машины скорой помощи. Известно, что коровы, принадлежавшие местным фермерам, переломали ограду и вышли на проезжую часть.

Правда ДТП, произошедшее в Удорском районе Коми, не нашло отражения в сводках республиканского ГИБДД. Скорее всего по причине того, что участники аварии не обращались за медицинской помощью. Однако автопроисшествие попало в зону внимания МЧС по Коми, потому что в ликвидации последствий аварии принимали участие одна единица техники и четыре человека личного состава 2 отряда федеральной противопожарной службы по Республике Коми.

Кстати, в выходные на Удоре между поселком Волжский и городом Микунь неизвестные рассыпали гвозди под колеса авто, пострадали десятки машин. Кто, зачем и почему это сделал, неизвестно. Но люди подозревают в содеянном одну из лесопромышленных компаний в Коми.