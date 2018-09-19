Три года без Гайзера: «Арест — как солнечный удар»

СЕГОДНЯ 16:09 2018-09-19T16:35:35+03:00

Известные в республике люди радуются, когда фигуранты уголовного дела экс-главы Коми выходят на свободу. Но улучшений в жизни региона не видят

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Ровно три года назад — 19 сентября 2015 года, на Коми как гром среди ясного неба обрушилась новость: руководитель региона Вячеслав Гайзер, а также несколько ключевых политиков и предпринимателей задержаны. По федеральным каналам крутили сюжет, где наш глава в наручниках дает показания, и все мы узнали о его коллекции золотых часов.

Одни злорадствовали и радовались, другие не верили в обвинения. Но все без исключения жили с надеждой на светлое будущее: наконец-то республика встанет с колен и жизнь наладится. И действительно перемены пришли: нам пообещали жизнь, как в Европе, но пока наше существование (особенно в глубинке) больше смахивает на средневековую Европу.

Спустя три года мы задали известным в республике людям несколько вопросов: как вы восприняли в сентябре 2015 года новость о задержании главы и членов правительства? Какие надежды возлагали на смену власти и новый режим? Оправдались ли они спустя три года? За судом следите? Какие новые факты вскрываются в ходе процесса для вас?

«Давление снизилось. Заказчики сели»

Игорь Сажин считает, что давление на правозащитников снизилосьФото: из архива героя публикации

Игорь Сажин, правозащитник:

- Их задержание меня удивило, но и довольно сильно расстроило. Их забирают и сразу вопрос: а кто за ними? Я ничего хорошего не ожидал. При этом сама культура забирать избранного губернатора для меня была как-то дикой. Мне могут они не нравится, но какая-то культура должна быть. При этом забор был массовым, что тоже пугало, потому что когда берут скопом, то это уже очень похоже не на борьбу с криминалом, а на заказ. Именно поэтому я оказался инициатором публичной акции сразу после задержания, на которой правда мало народа пришло, но люди был.

Надежды на будущее были очень слабые, потому что сама обстановка в стране довольно гнетущая. Что-то к лучшему в одном регионе едва ли может поменяться. Единственное, что у меня возникла мысль, что нас (членов правозащитной организации «Мемориал» - ред.) перестанут так жестко прессовать, со стороны властей и мешать нашим мероприятиям. Так и получилось. Давление снизилось. Заказчики сели.

За судом слежу очень внимательно, читаю все что печатают, узнаю многие подводные камни. О платах общественникам, о заказных информационных компаниях, о том, что в основе всех политических действий были чисто коммерческие интересы. Технологии оказались открытыми в ходе суда.

«Радуюсь за семьи»

Дмитрий Шатохин сначала не поверил в арест главы регионаФото: Из личного архива героя публикации

Дмитрий Шатохин, сенатор от Коми:

- Когда узнал о задержании политиков, то вначале казалось: может быть это все-таки ошибка. Надежд на новый правящий режим не возлагал, не до надежд было. Да и что (или кого) считать старым-новым режимом? Многие из «прежних» работают по сегодняшний момент. В том числе и я.

С точки зрения завоевывания доверия жителей республики работать стало сложнее, неверие к «государевым людям» ощущается сильно. Значит что-то делаем не так… А возвращать доверие всегда достаточно сложно!

Что касается суда, то по диагонали просматриваю какие-то заметки. Радуюсь за семьи, если кто-то из участников процесса «выходит».

«Черново-ромадановщина»

"Когда я первый раз увидел Гайзера в наручниках, у меня в горле возникло некое подобие комка"Фото: Фото автора.

Валерий Черницын, редактор сайта «Красное знамя»

- Задержание Вячеслава Гайзера и его подельников было для меня полнейшей неожиданностью. К тому моменту республика была плотно окутана тем, что, наверное, можно назвать «черново-ромадановщиной», и я, признаться, уже совершенно не надеялся на какие-либо перемены. Когда я первый раз увидел Гайзера в наручниках, у меня в горле возникло некое подобие комка. Но поскольку сразу вслед за ним показали в наручниках также и Чернова, комок моментально растаял.

Я понимал, что Президент должен назначить на место арестованного Главы человека совершенно иного типа, и не удивился бы прямо силовику. И в первые недели Сергей Гапликов вроде бы соответствовал некоторым из этих ожиданий. Однако впоследствии стали ярко проявляться черты многоглаголания и пренебрежения к людям, в том числе весьма уважаемым профессионалам. Да, на выборах Главы Гапликов получил более 60% голосов. Но это не отменяет того разочарования в нем, которое началось уже тогда, а сейчас, после многих невыполненных обещаний (школа на Орбите, новый ледовый дворец и т.п.) и вовсе развилось до высокой степени.

За судом я по возможности слежу и, да, открываю для себя много интересного, в том числе связанного и с собственной персоной. Я предполагал, что идеологическая обслуга Торлопова-Гайзера с гнильцой, но совершенно не ожидал, что окончание «-ца» настолько лишнее.

Солнечный удар

Поэт отошла от политикиФото: фото komikz.ru

Надежда Мирошниченко, поэт:

- Я помню чувства, которые пережила в этот день три года назад. Это было потрясение. Солнечный удар! Как государственник, я уверенна, что правительство выбирается на благо народа. Вячеславу Гайзеру верил Юрий Спирионов. Молодая команда Гайзера нравилась мне.

За ходом суда постоянно слежу. Изначально политикам предъявили страшные, очень серьезные обвинения. Но за три года так и не было принято ни одного определяющего судебного решения. Как и многие в республике уже начинаю сомневаться в предъявленных обвинениях.

Про новую власть я ничего говорить не хочу. После ареста Гайзера отдалилась от политики.