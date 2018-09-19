"Комсомолка" прошлась с экскурсией по старому корпусу КГПИ, который идет под снос

СЕГОДНЯ 17:00 2018-09-19T17:03:41+03:00

Комсомолка» прошла с экскурсией по старому корпусу Коми пединститута, который идет под снос Фото: Наталия Бешкарева

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Корпус Коми государственного педагогического института на ул. Коммунистической, 21 знаком каждому жителю Сыктывкара. Здание, в котором более 80-ти лет получали высшее образование тысячи жителей республики, является одной из визитных карточек столицы Коми. Однако недавно стало известно, что историческое здание сравняют с землей, а на его месте появится новый современный корпус. «Комсомолка» решила пройтись по закрытому корпусу КГПИ и узнать, что ждет его в будущем.

На износ

В фойе учебного корпуса нас встречает сегодняшний проводник - Михаил Макаров, проректор по хоздеятельности и имущественному комплексу СГУ. Обзор мы начинаем с первого этажа.

Здание, в котором более 80-ти лет получали высшее образование тысячи жителей республики, является одной из визитных карточек столицы Коми.Фото: Наталия Бешкарева

Уже здесь заметно, насколько сильно изношено здание: на стенах видны следы протечек с верхних этажей, а в потолке над гардеробом зияют дыры. И хотя весь корпус давно стоит в тишине, в одноэтажной части здания еще бывают посетители.

- В актовом зале до сих пор проходят театральные занятия. Студенты также посещают и танцевальный зал, - огорошил нас Михаил Николаевич. - Здесь уже перестали подкрашивать потолки, так что видны трещины. Корпус был построен в 1934-35 годах на бутобетонном фундаменте, у него нет гидроизоляции, так что стены постепенно намокают и разрушаются. Изношенность всего здания достигает 80%.

Кабинеты пусты.Фото: Наталия Бешкарева

Пустые классы, оставленные вещи

В остальные помещения корпуса никого уже не пускают. Практически все ценные вещи – мебель, оборудование из здания вывезены. Только вот читальный зал библиотеки пока сверху до низу набит книгами: журналами, учебниками, энциклопедиями.

- Сейчас проходит инвентаризация книжного фонда. Книги складируют и вывозят для ревизии. Но большая часть учебных пособий уже не актуальна, они устарели, - поясняет Михаил Макаров. – Все сдадут на макулатуру.

Сейчас проходит инвентаризация книжного фонда. Книги складируют и вывозят для ревизии.Фото: Наталия Бешкарева

По пути на верхние этажи любуемся одной из достопримечательностей института. На лестничном переходе между этажами красуется рельефный профиль Александра Пушкина, который встречал многих будущих учителей. Дойдя до четвертого этажа, который закрыли еще в 2013 году, по-настоящему понимаешь, что здание находится в аварийном состоянии. Об этом свидетельствует заградительная лента с надписью «Проход закрыт».

По лестницам уже никто не бегает.Фото: Наталия Бешкарева

С верхнего этажа корпуса открывается впечатляющий вид центральную улицу Сыктывкара. Пожалуй, теперь это единственное, чем здесь можно любоваться. Учебные классы, коридоры, по которым некогда ходили студенты, пугающе пусты. Где-то на подоконнике остался проигрыватель для пластинок, на парте лежит сухая роза и валяются ненужные конспекты.

На парте лежит сухая роза и валяются ненужные конспекты.Фото: Наталия Бешкарева

С четвертого этажа спускаемся в подвал, где понимаем, что изношенность здания видна и не специалисту. На первом этаже чувствуется запах сырости, который не выветривается. Из-за подвижек фундамента, которые происходили много лет, часть стен разрушена. Тут и там торчат электрические провода, через которые стараешься аккуратно перешагивать.

В подвале из-за подвижек фундамента, которые происходили много лет, часть стен разрушена.Фото: Наталия Бешкарева

Новый корпус – через три года

Точная дата реконструкция корпуса пока не известна, но эскиз будущего проекта уже разработан. Дизайн будущего корпуса представили общественности 1 сентября. Архитектор проекта Дмитрий Челанов отметил, что он постарался максимально сохранить исторический облик первого вуза Коми и выполнил его в стиле постконструктивизма: «При этом мы получим новое здание с современной начинкой. Основной акцент - на общественные зоны с большим движением потока». Закончить еще не начавшуюся стройку хотят к 2021 году - к 100-летию Коми.

Точная дата реконструкция корпуса пока не известна, но эскиз будущего проекта уже разработан.

История КГПИ

1932 - основание первого вуза Коми. Тогда в нем работали 12 преподавателей и обучались 120 студентов.

1934-1935 - строительство первого корпуса КГПИ

1941-1944 - в здании располагался Карело-Финский университет, эвакуированный из Петрозаводска.

1943-1944 - в пединституте на базе Карело-Финского университета происходила защита кандидатских диссертаций. В дальнейшем это было только за пределами Коми.

1966 – возвели второй корпус КГПИ (напротив Театра оперы и балета Коми).

2014 - в результате реорганизации КГПИ и СГУ были объединены.

2016 – в первом корпусе КГПИ перестали проходить занятия для студентов.

2021 – открытие нового корпуса на ул. Коммунистической.

В начале 50-х у входа в пединститут стояли две статуи - читающих юноши и девушку. Будущие учителя любили фотографироваться около них на память.Фото: Наталия Бешкарева

Подробности

Высота основного корпуса - пять этажей, у атриума - семь, причем на пяти из них будет сплошное остекление, а на двух верхних планируется открыть дискуссионный и экспозиционный залы. Кроме того, появится большой спортивный зал с трибунами и подземный этаж с парковкой и тиром. Старый корпус площадью 6 тысяч м2 вмещал до 1500 студентов. Новое здание на 12 тысяч квадратных метров сможет принимать до 3000 учащихся.

На строительство нового корпуса потребуется 800 млн рублей, еще 40 млн уйдет на проектные и подготовительные работы.

Дойдя до четвертого этажа, который закрыли еще в 2013 году, по-настоящему понимаешь, что здание находится в аварийном состоянии.Фото: Наталия Бешкарева

Изношенность здания более 80%Фото: Наталия Бешкарева

На подоконниках лежат оставленные вещи.Фото: Наталия Бешкарева

Надпись все еще есть.Фото: Наталия Бешкарева