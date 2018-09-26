2018-09-26T11:56:55+03:00
Происшествия

Экс-мэр Сыктывкара Роман Зенищев попросил дать ему время на подготовку к выступлению в суде

В судебном процессе объявлен перерыв до октября
Алиса КОЗЛОВА
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Роману Зенищеву на подготовку к прениям дали меньше сутокРоману Зенищеву на подготовку к прениям дали меньше сутокФото: Алиса КОЗЛОВА
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Сегодня в Сыктывкарском городском суде должны были продолжится прения по делу о взятке экс-мэру столицы Коми Роману Зенищеву. Право ответного слова предоставили фигуранту, но подозреваемый отказался выступить.

- Я получил все протоколы и документы только вчера после обеда и готовился к сегодняшнему выступлению вплоть до четырех часов утра. Очень прошу суд отнестись к ситуации с пониманием и дать мне возможность более основательно подготовиться в прениям, - с такими словами обратился к суду Роман Зенищев.

Гособвинитель не проникся сочуствием и состраданием к фигуранту.

- Процесс по данному делу идет уже больше года. У подозреваемого было предостаточно времени, чтобы подготовиться к прениям, тем более, что в ходе судебного расследования обсуждался только состав только одного преступления. Заявление фигуранта я расцениваю как попытку затянуть судебный процесс, - высказал свое мнение прокурор Владимир Трофимов.

Судья встал на сторону фигуранта и предоставил ему возможность подготовиться к выступлению в прениях. Следующее заседание состоится 1 октября.

Напомним, Роману Зенищеву вменяется в вину получение взятки в размере 3,7 миллионов рублей и получение материальной выгоды в сумме 10 миллионов рублей за покровительство предприятиям, специализировавшихся на автобусных перевозках. По версии следствия, с 2006 по 2009 годы мзду ему передавали ежемесячно наличкой Валерий Веселов и его компаньоны. А затем в зачет транспортного долга градоначальнику через Полину Голованову, супруге мэра, передали в собственность шесть предприятий ЖКХ.

СПРАВКА КП

Экс-мэр Сыктывкара Романа Зенищева признали виновным в совершении ряда коррупционных преступлений. Он приговорен к 10 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 1,1 миллион рублей. Его также лишили права занимать должности на государственной и муниципальной службе, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на 3 года

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