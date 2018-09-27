Чемоданное настроение жителей Коми: почему уже 30 лет в республике наблюдается отток населения?

СЕГОДНЯ 12:10 2018-09-27T12:45:51+03:00

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В Коми сложилась крайне негативная тенденция: население уезжает из республики. Причем даже весьма значительный приток мигрантов и граждан, прибывающих к нам из других регионов, не компенсируют демографические потери. Почему наш край становится все менее привлекательным для жизни? «Комсомолка» попыталась разобраться в этом вопросе вместе с Виктором Фаузером, доктором экономических наук, заведующим лабораторией демографии и социального управления института социально-экономических и энергетических проблем Севера КНЦ Уро РАН.

В Питере — жить

Люди покидают Коми уже три десятка лет. Пик оттока пришелся на 1991 год, когда потери региона составили 368 тысяч 163 человека — на тот период это было общее количество жителей Сыктывкара и Воркуты. Минимальный показатель был зафиксирован в 2016 году и составил 7 тысяч человек. Сейчас статистика тоже не внушает оптимизма, люди по-прежнему стремятся покинуть территорию Коми в поисках новых перспектив. В 2017 году разница между уехавшими и приехавшими вновь была не в пользу республики: регион покинули 24 тысячи человек, а приехали 14 тысяч — миграционная убыль составила 10 тысяч человек. В этом году регион не досчитается уже свыше 4 тысяч человек.

В этом году регион не досчитается уже свыше 4 тысяч человек

Точками притяжения жителей Коми стабильно остаются одни те же территории. Земляков манят российские мегаполисы и черноморский берег. По данным Комистата, за шесть месяцев этого года в Санкт-Петербург перебрались 1021 человек, в Москву и Московскую область переехали 1138 человек. В курортных городах Краснодарского края осели 760 наших земляков, а в соседнюю Кировскую область уехали 726 человек.

Миграционные потоки из Коми выходят и за пределы России. Свыше 400 человек переехали из республики в Украину, а из стран, не входящих в состав СНГ, самой популярной является Германия, куда с начала года эмигрировали 10 жителей республики.

Больше всего своего населения лишаются такие города, как Сыктывкар (за 6 месяцев уехали 1109 человек) и Воркута (1153 жителей). Среди сельских районов в лидерах по оттоку жителей находится Корткеросский район, который покинули 238 человек.

Парадокс, но пока массового отъезда не наблюдается в Инте, где идет ликвидация градообразующего предприятия. Корпоративная проблема пока не сподвигла интинцев коллективно паковать чемоданы. Не исключено, что люди живут надеждой на изменения к лучшему.

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Невидимые потери

Самое печальное, что из Коми уезжает экономически активное население — молодежь и работающие граждане среднего возраста. Молодые люди отправляются в другие регионы, чтобы получить там качественное образование, находят там работу и уже не возвращаются. Граждане среднего возраста переезжают чаще всего в поисках перспективной и интересной работы.

- Если посмотреть на развитие экономики, то мы не увидим в Коми значительного числа новых объектов, бурного развития промышленной и социальной инфраструктуры. В городах появляются торгово-развлекательные центры, клубы, рестораны. Но чтобы что-то покупать и развлекаться, надо вначале заработать деньги. А возможностей для заработка в нашей республике, увы, немного, - объяснил причины оттока населения Виктор Фаузер.

Массовый переезд молодежи напрямую связан с конкурентноспособностью вузов Коми. Переход на двухуровневую систему высшего образования уменьшил привлекательность учреждений высшей школы в регионе.

- Вузы республики перестали готовить специалистов по прежней советской системе, а перешли на новую двухуровневую систему образования. Естественно, что трезво мыслящие родители отправляют своих чад в другие регионы, где вузы продолжают работать по прежней схеме. Так республика теряет талантливую молодежь, - рассказал Виктор Фаузер.

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Вся надежда на Арктику

Причин отъезда населения множество: люди уезжают в поисках заработка, на учебу, стремятся сменить климат или даже просто из любопытства. Неужели республика так и будет нести демографические потери?

- Определенные надежды со стабилизацией обстановки можно связать с программами по освоению Арктики. Такие города, как Воркута, Инта, Усинск и Печора могут стать опорными точками для развития арктических территорий, - убежден Виктор Фаузер.

И это действительно так. Три института – биологии, геологии, химии и социально-экономического развития и энергетики Коми научного центра УрО РАН – подключат к работам по развитию Арктической зоны. Научные разработки ученых из Коми хотят использовать при освоении территорий за Полярным кругом. Швейные фабрики Усинска, Инты и Воркуты начнут поставлять амуницию для тех, кто работает в зоне вечной мерзлоты. Сможет ли арктический проект вывести наш регион из депрессии и развернуть в обратную сторону потоки убывающих граждан из Коми? Покажет время.