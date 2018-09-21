Сыктывкарец выиграл пять золотых медалей Всемирных игр пожарных в Корее

СЕГОДНЯ 12:59 2018-09-21T14:24:37+03:00

В кратком блиц-интервью порталу «Комсомольская правда в Коми» он рассказал, как этого добился

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Сыктывкарец Валерий Антоненко завоевал пять золотых медалей Всемирных игр пожарных в Южной Корее. В кратком блиц-интервью порталу «Комсомольская правда в Коми» он рассказал, как этого добился.

В Южной Корее завершились Всемирные игры пожарных (World Firefighters Games), в которых за победу боролись свыше 6 тысяч огнеборцев из 63 стран мира. Сотрудник 1 отряда Федеральной противопожарной службы по Коми Валерий Антоненко стал настоящим триумфатором игр: он привез в Коми пять золотых медалей, став лучшим в индивидуальных забегах на 100 и 200 метров, в метании копья, в эстафетах 4 по 100 и 4 по 400 метров.

- Как долго готовились в Всемирным играм?

- Сообщили примерно за месяц до выезда, исправно тренировался летом. Физически был готов. К некоторым дисциплинам, таким как метание копья, не сильно готовился, так как у нас в республике этот вид спорта не представлен. Еще в Корее выступал в такой тяжелой дисциплине, как TFA (сильнейший пожарный). Это, конечно, вид на выживание, многие не доходили до конца. Всего там четыре этапа, один тяжелее другого. Последний этап — забегание в снаряжении на 15 этаж.

TFA ( сильнейший пожарный) Валерий Антоненко World Firefighters Games.

- Насколько сложно было выступать в стране с другими климатическими условиями?

- В целом, погода была комфортной: 25-28 градусов. Однако было тяжело, когда бежали на легкой атлетике. Шел дождь, вода испарялась практически сразу, было очень влажно, поэтому тяжело дышалось.

- Какая из пяти золотых медалей самая ценная для вас?

- Было неожиданно, когда завоевал первое золото на 100 метров, так как финишировали «стеной». Но, наверное, больше всего удивило золото в метании копья, ведь я в первый раз участвовал в этой дисциплине. Перед соревнованием участник из Сингапура показал, как правильно метать. В последней попытке я его перебросил. Сингапурец и удивился, и одновременно порадовался на меня.

Справка

Валерий Антоненко, старший инструктор по боевой и физической подготовке отделения организации службы подготовки и пожаротушения 1 отряда ФПС по Республике Коми – мастер спорта по пожарно-прикладному спорту, многократный чемпион России, чемпион кубка Федерации европейских стран, серебряный призер чемпионата мира по пожарно-прикладному спорту, неоднократный рекордсмен Республики Коми. Награжден многими ведомственными наградами.