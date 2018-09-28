Юная интинка Евгения Еременко - первая претендентка на титул "Мисс Первоклашка-2018"

СЕГОДНЯ 16:10 2018-09-28T17:08:33+03:00

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В фотоконкурсе "Мистер и Мисс Первоклашка -2018" появилась первая участница - это юная жительница Инты Евгения Еременко. Мама Жени Александра Данилова прислала ее фотографии в сообщения группы "Комсомольская правда в Коми" в соцсети "Вконтакте". К снимкам она приобщила заполненную анкету от нашего издания.

Женечка, как и сотни интинских первоклассников, впервые села за парту 1 сентября. Для нее многолетний путь образования начался в школе №9 в 1 "а" классе. Несмотря на учебу у Жени остается время на хобби: рисование и занятие танцами. "КП в Коми" от всей души желает Жене хороших оценок и творческих успехов.

А "Комсомолка" продолжает принимать фотографии на конкурс "Мисс и Мистер Первоклашка - 2018".

Условия конкурса просты:

1. скачайте анкету, заполните ее и пришлите вместе с одной или несколькими фотографиями ребенка в сообщения группы "Комсомольская правда в Коми" с пометкой "Первоклашка!". Фотографии принимаются с 27 сентября по 10 октября.

2. с 11 октября по 29 октября на сайте www.komi.kp.ru пройдет голосование. Поставить лайки разрешается один раз в сутки, причем как за одного, так и за нескольких участников.

Итоги конкурса мы подведем 30 октября в 16:00.

Мальчики и девочки, набравшие наибольшее число лайков, получат отличные призы.

За 1 место - рюкзак ErichKrause, книги от магазинов Litera, Букинист и Территория, сертификат на 10 посещений в семейный клуб "Дружок", сертификат в детскую комнату "Веселый крокодил" на 700 рублей.

За 2 место - рюкзак ErichKrause, книги от магазинов Litera, Букинист и Территория, сертификат на 2 посещения в семейный клуб "Дружок", сертификат в детскую комнату "Веселый крокодил" на 500 рублей.

За 3 место - рюкзак ErichKrаuse, книги от магазинов Litera, Букинист и Территория, скидка в размере 20% на каждое посещение семейного клуба "Дружок", сертификат в детскую комнату "Веселый крокодил" на 500 рублей.

Хотите, чтобы ваш ребенок стал звездой и о нем узнала вся Республика Коми? Тогда присылайте фото вашего первоклашки. Удачи, мы за вас болеем!