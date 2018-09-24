Камера видеонаблюдения засняла «полтергейста» в магазине Ухты

СЕГОДНЯ 14:40 2018-09-24T15:11:40+03:00

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В одном из гастрономов Ухты происходят необъяснимые вещи: падают вещи со стеллажей, взрываются бутылки. Один из феноменов — взрыв стеклянной монетницы - попал на камеру виденаблюдения. Эту запись продавцы магазина выложили в соцсети.

Продавцы одной из торговых точек в Ухте боятся долго оставаться в магазине в одиночестве. Им кажется, что в помещении они не одни. Об этом говорят необъяснимые вещи, которые происходят в супермаркете с поразительной регулярностью.

Видео одного из феноменов сотрудники магазина выложили в сеть. На первых секундах записи видно, как лопнула стеклянная монетница. Женщина, сидящая на кассе, в страхе отпрянула. Женщина беспомощно оглядывалась, пытаясь понять, что стало причиной полтергейста. На заднем фоне слышны возгласы других продавцов: «Я в шоке».

- И еще много необъяснимого происходит в магазине. Например, ночью падают бутылки со стеллажей, - добавляет продавец Оксана К.

Комментаторы не поверили в паранормальную составляющую происшествия. Ухтинец Андрей Коврижных объяснил феномен нарушением технологического процесса в изготовлении стекла, вследствие которого возникают трещины. Именно поэтому изделие взрывается при незначительном изменении температуры воздуха. Однако, открытым остается вопрос, что же попало в кадр — проделки «барабашки» или явление физического порядка.