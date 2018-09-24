Следственный комитет Коми продолжает выяснять причину смерти 8-летнего мальчика из Воркуты

СЕГОДНЯ 15:05 2018-09-24T15:07:29+03:00

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Сегодня на сайте Следственного комитета Республики Коми появилось опровержение громкой новости "Лайфа". Издание утверждает, что подозреваемый в убийстве отец мальчика из Воркуты не оказывал своему больному диабетом сыну медпомощь, не водил его к врачам, не давал лекарств. При этом ссылается «Лайф» на следователя СКРК. В статье говорится, что смерть мальчика наступила от диабетической комы, которая у него случилась из-за отсутствия в организме нужного уровня инсулина; отец ребенка ушел в запой и попросту забыл о необходимости ежедневно, несколько раз в день проверять уровень сахара в крови мальчика и колоть ему необходимый для поддержания нужного уровня сахара в крови препарат – инсулин; отец пропивал деньги, которые нужны были на покупку медпрепаратов.

Следственное управление СК России по Республике Коми официально заявляет, что никаких комментариев следователи автору публикации не давали, а сама вышеизложенная опубликованная информация не соответствует действительности. Следствие продолжает разбираться с причинами и обстоятельствами смерти ребенка и будет информировать общественность о ходе и результатах расследования уголовного дела.

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