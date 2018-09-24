2018-09-24T15:58:06+03:00
Общество

В Воркуте мужчина помог полицейским предотвратить угон, а его оштрафовали

Мужчина скрутил злоумышленника и вызвал стражей правопорядка
Анастасия МАШКАЛЕВА
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В Воркуте угоняли машину 23 сентября 2018.

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В Воркуте автолюбитель оставил машину без присмотра на две минуты. За это время в его авто залез гастарбайтер, намереваясь его угнать. Автолюбитель не допустил этого: он скрутил злоумышленника и вызвал полицию. Несмотря на геройство воркутинец не избежал штрафа за то, что оставил машину открытой.

Инцидент произошел вчера, 23 сентября, недалеко от одного из магазинов Воркуты, куда автолюбитель забежал на две минуты. Когда он вышел, то увидел, что в салоне его авто сидит гастарбайтер и пытается угнать машину.

- Я вытащил мужчина за шкирку, скрутил, вызвал полицию. Рядом стоял «Форд», оказывается гастарбайтер это авто тоже угнал. Однако вместо благодарности полицейские влепили штраф — 500 рублей за то, что не закрыл машину, - сообщает мужчина.

История закончилась тем, что злоумышленника увезли в пункт полиции для дальнейшего разбирательства. Мужчина же не мог скрыть негодования: за что штраф?

Однако закон суров, но он закон. Как сообщает Пункт 12.8 Правил ДорожногоДвижения РФ: «Водитель может покидать свое место или оставлять транспортное средство, если им приняты необходимые меры, исключающие самопроизвольное движение транспортного средства или использование его в отсутствие водителя».

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