Роман Зенищев: "За возбуждение моих уголовных дел заплатили 10 миллионов рублей."

СЕГОДНЯ 23:30 2018-10-01T23:34:51+03:00

Роман Зенищев упорно доказывает свою невиновность. Экс-мэра обвиняют в получении взятки в сумме 3,7 млн рублей и получении материальной выгоды на 10 млн рублей. Фото: Алиса КОЗЛОВА

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Экс-мэр Сыктывкара Роман Зенищев, выступая сегодня на судебных прениях по своему уголовному делу, вновь поднял тему покровительства силовых структур правительству Торлопова и Гайзера. Обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере заявил, что Николай Басманов(ранее возглавлял Следственный комитет Коми), Владимир Поневежский (бывший прокурор республики) и Владимир Еремченко (некогда стоял у руля МВД по Коми) получали деньги от лидеров преступного сообщества, во главе которого стояли Александр Зарубин, Вячеслав Гайзер и Владимир Торлопов.

- Этим людям (имеются в виду силовики) заплатили 10 миллионов рублей, чтобы против меня возбудили уголовное дело. Мне дали "черную метку". Я уже неоднократно говорил, и десять человек дали показания против Поневежского, Басманова и Еремченко. Им платили взятки, но никто даже не пытался разобраться в этих преступлениях. Сейчас делается все что угодно, только бы не бороться с реальными преступниками, - заявление Зенищева было похоже на крик души.

Напомним, в Сыктывкарском городском суде проходят прения по расследованию в отношении экс-мэра столицы Коми Романа Зенищева. Бывшего главу администрации обвиняют в получении взятки в сумме 3,7 млн рублей и получении материальной выгоды в виде шести предприятий ЖКХ (активы организаций оцениваются в 10 млн рублей). Сегодня на процессе было предоставлено слово самому фигуранту. Подозреваемый три часа доказывал необоснованность предъявленных ему обвинений и неоднократно переводил тему со своего обвинения на расследование "дела Гайзера".

Экс-градоначальник напомнил об аудиофайле, обнаруженном в доме Александра Зарубина (предполагаемый глава преступного сообщества). Любопытная деталь: название файла явно указывало на связь с нашим регионом - ЗАО "Республика Коми". Аудиозапись расшифровали, выяснилось, что на носителе записано совещание с участием Вячеслава Гайзера, Валерия Веселова, Александра Зарубина, Антона Фаерштейна и Игоря Кудинова - все они предполагаемые участники преступного сообщества. Запись датируется 2010 годом. На повестке дня был вопрос о деятельности транспортного предприятия в Сыктывкаре. Денежные суммы, о которых шла речь, свидетельствовали о деятельности крупных транспортных предприятий. Гайзер говорил, что в транспортном блоке Сыктывкар объединится с Эжвой. На что у Зенищева нашлись контраргументы:

- Сыктывкар и Эжву с 2007 года обслуживало одно предриятие: ООО "Сыктывкаравтотранс", а в аудиозаписи говорится, что только в 2010 году Эжва объединилась с городом, - пытался убедить суд Роман Зенищев.

В числе прочего обсуждалась проблема возвращения долга некоему Роману.

- Почему, если говорят "Роман", то сразу же подозревают Романа Зенищева? Почему, если кто-то где-то говорит "Зенищев, подозревают сразу же Романа Зенищева? - сыпал вопросами фигурант.

Отдельный и длительный монолог фигуранта был посвящен показаниям Николая Шлопова и Юрия Бондаренко - ключевых свидетелей по данному делу. Шлопов, в частности, утверждал, что Зенищев мог повлиять на проведение конкурса по организации автобусных перевозок.

- Я хочу напомнить, что конкурс был организован, согласно федеральному законодательству и Постановлению Главы Коми. В конкурсной документации вы не найдете ничего, противоречащего закону. Документы были составлены правильно, - настаивал мэр.

Роман Зенищев неоднократно заявлял, что не мог иметь прямого отношения к организации конкурса на автотранспортные перевозки. В то же самое время, будучи градоначальником, он понимал, что необходимо наводить порядок на рынке автобусных перевозок. И именно "Сыктывкаравтотранс" был на тот момент единственным предприятием, отвечавшим всем требованиям по работе на маршрутах столицы Коми: большой автопарк, техническое оборудование, средства связи и персонал. Поэтому победу ООО "Сыктывкаравтотранс" на муниципальном конкурсе Зенищев назвал закономерной.

Выступление экс-мэра закончилось в 17 часов. Бывший мэр неоднократно подчеркивал, что не согласен с предъявленными ему обвинениями и виновным себя не признает.

Напомним, Роману Зенищеву вменяется в вину получение взятки в размере 3,7 миллионов рублей и получение материальной выгоды в сумме 10 миллионов рублей за покровительство предприятиям, специализировавшихся на автобусных перевозках. По версии следствия, с 2006 по 2009 годы мзду ему передавали ежемесячно наличкой Валерий Веселов и его компаньоны. А затем в зачет транспортного долга градоначальнику через Полину Голованову, супруге мэра, передали в собственность шесть предприятий ЖКХ.

СПРАВКА КП

Экс-мэр Сыктывкара Романа Зенищева признали виновным в совершении ряда коррупционных преступлений. Он приговорен к 10 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 1,1 миллион рублей. Его также лишили права занимать должности на государственной и муниципальной службе, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на 3 года