«Место для могилы»: театр «Фантастическая реальность» хотят выселить на окраину Сыктывкара

СЕГОДНЯ 08:51 2018-09-29T08:59:22+03:00

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2018 год в Коми объявлен Годом культуры. Наряду с торжественным открытием домов культуры и ремонтом сельских клубов в Коми может прекратить свое существование единственный в Сыктывкаре народный театр «Фантастическая реальность».

Артистический подвальчик

Сейчас театр располагается в помещении на ул.Ленина, д.89. Этот маленький и уютный подвальчик артистов вполне устраивает. Да и зрители всегда с удовольствием посещают постановки народного театра.

Однако уже на протяжении нескольких лет длится судебная тяжба из-за статуса помещения, где располагается «Фантреальность». Загвоздка в том, что занимаемые театралами метры пытаются перевести в разряд технического помещения. А стало быть театр нужно переселять.

- Нам предложили несколько помещений, но все они в ужасном состоянии. В пригодном для репетиция состоянии помещение на улице Морозова, д.163. Но здесь театр погибнет, - считает режиссер «Фантреальности» Лариса Иванова.

Дело в том, что все актёры театра днем заняты по основному месту работы. На репетиции участники народного театра приезжают только вечером.

- То обстоятельство, что репетиционная база оказывается в Давпоне, ставит нас в абсолютно невозможные условия. Некоторым из нас придется добираться на двух автобусах! А как ехать домой после 9-10 вечера? А зимой? Не мне вам рассказывать как по вечерам, особенно зимой, у нас ходят или точнее сказать не ходят автобусы, - уверена режиссер театра. - Могу сказать, что по фэн-шую помещение в Давпоне удачное место для могилы.

Кроме того, артисты полагают, что зритель не поедет на окраину города смотреть театральные постановки. Народный театр априори должен быть доступен для горожан. А если зритель перестанет ходит на спектакли, то это приведет театр к гибели.

Срок — до конца декабря

Напомним, что за 30 лет существования «Фантастическая реальность» пережила четыре переезда. В свое время труппу выселили из подвального помещения по адресу ул. Чернова, д.20.

После этого театр переехал в полузаброшенную «подсобку» при хоккейном корте за гостиницей «Сыктывкар». В новом помещении театралы приспособили собственными силами непригодное даже для репетиций строение под вполне концептуальный мини-театр, с небольшим зрительным залом, рассчитанным на три десятка зрителей.

Пятый переезд, считает Лариса Иванова, театр может попросту не пережить:

- До конца года нам дали время освободить нынешнее помещение. Репетиции продолжаются.

Мнение

Михаил Герцман, композитор, театральный критик:

- Считаю, что любой очаг культуры дорог как для города, так и для республики. «Фантастическая реальность» завоевала себе авторитет в мире культуры и совсем не заслужила, чтобы театр, как щенка, вышвыривали на улицу. Если так случится, то в Год культуры это будет плевок в лицо общественности. Считаю, что к ситуации с предоставлением помещения для народного театра должны подключиться мэр Сыктывкара Валерий Козлов и министр культуры республики Сергей Емельянов.