Воркутинец потратил за два дня почти 200 тысяч рублей в «Орле и решке»

СЕГОДНЯ 13:00 2018-09-25T11:47:45+03:00

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Уроженец Воркуты Евсей Ковалев продолжает осваивать азы телевизионного мастерства в трэвел-шоу «Орел и решка». Во втором выпуске «Перезагрузки» ему улыбнулась удача и путешественник на два дня стал обладателем «золотой карты» с неограниченным бюджетом.

В этот раз Евсей и его соведущая Анастасия Ивлева приехали в шведский Стокгольм, чтобы насладиться средневековой готической архитектурой и повеселиться на полную катушку.

Оба ведущих сразу рассказали зрителям про философию местных жителей - лагом. Шведы живут по принципу золотой середины, когда у тебя всего по чуть-чуть.

- Так что из-за скромности шведов найти богатое занятие в Стокгольме будет тяжеловато, - сделал вывод Евсей.

Воркутинец не стал размениваться на мелочи и в качестве транспорта выбрал себе шведский автокар Volvo. В начале путешественник выполнил все обязанности туриста: заселился в отель и поел в ресторане, где обычно обедают члены нобелевского комитета.

Из лакшери развлечений ведущий выбрал полет на воздушном шаре над городом. Правда, ветер внес свои коррективы и полет продлился недолго.

- Этой мой первый воздушный шар в жизни и он не может быть плохим, - заключил Евсей.

Евсей Ковалев взглянул на Швецию с высоты птичьего полета

Не забыл обладатель «золотой карты» и про самый дорогой парк развлечений в Швеции «Грена лунд». Посетители покупают единый входной билет за 66 долларов и могут кататься на чем угодно, да еще и поесть на 9 долларов. Евсей выбрал три самых крутых и захватывающих аттракциона в округе и с чувством страха в глазах пошел именно на них.

- Я не был в парке аттракционов лет с восьми, но я думаю, не все так страшно, - наивно полагал путешественник.

Но на этом пункте экстремальные виды отдыха не закончились. Евсей решил протестировать продвинутый защитный шлем для велосипедистов «Ховдинг». В случае падения вашу голову будто накрывает надувная ракушка и вы может не бояться за свое здоровье. Однако при тест-драйве одноразовый шлем сработал сам по себе и ведущий еще долго мучился, снимания шведское ноу-хау.

Тест-драйв современного защитного шлема превратился в настоящее мучение

В итоге за два дня Евсей Ковалев потратил 2894 доллара, что при пересчете на сегодняшний курс - чуть более 188 тысяч рублей.

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