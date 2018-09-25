В эфир выходит выпуск телешоу «Пацанки», где будет участвовать сыктывкарка

СЕГОДНЯ 11:46 2018-09-25T12:02:13+03:00

Изменить размер текста: A A

На этой неделе на телеканале «Пятница» выйдет выпуск «самого лютого сезона» шоу «Пацанки» с участием сыктывкарки Валерии Матвеевой.

В четверг, 27 сентября, в 19:00 жители Коми могут посмотреть передачу «Пацанки», которая будет посвящена девушке из Сыктывкара Валерии Матвеевой. Девушка пришла на «лютое» шоу, для того, чтобы изменить свою жизнь:

- У меня есть дочь Ариадна. Она стыдится меня, потому что я выгляжу, как парень. Если я не поменяюсь, то просто потеряю дочку, - рассказала Валерия в трейлере нового выпуска, который, между прочим, называется «Стала сильнее».

Валерия рассказывала «Комсомолке», что участие в шоу – одно из самых ярких событий последних лет. По ее словам, все истории, рассказанные на проекте, не выдуманы: девушки прошли через многое, прежде чем оказаться на федеральном канале. Глобальная миссия передачи – это превращение пацанок в леди. По словам Валерии, передача на самом деле меняет сознание:

- Что для меня означает слово пацанка? Это, на мой взгляд, девочка, которая ходит в образе мальчика. Я не отрицаю, что я такая. Поэтому я готова к переменам ради своей дочери. Я считаю, что любая пацанка не была бы такой, если бы не внутренняя боль, связанная с семейными проблемами. Конечно, и у меня, как и у других девушек проекта, есть такая боль, - подытожила девушка.

Кстати, Валерия – единственная участница 3 сезона шоу «Пацанки», у которой есть дети. Она воспитывает восьмилетнюю дочь Ариадну Матвееву. У ее дочки есть свой аккаунт в Instagram, там много жизнерадостных фото с Валерией.