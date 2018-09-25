В Сыктывкаре около базы «Динамо» туристы обнаружили труп мужчины

СЕГОДНЯ 14:51 2018-09-25T15:15:16+03:00

Вследствие чего погиб человек, еще предстоит выяснить следователям

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В воскресенье сыктывкарские туристы нашли в окрестностях лыжной базы «Динамо» полуразложившийся труп мужчины. Об этом «Комсомольской правде» рассказали участники туристического соревновния.

В воскресенье, 23 сентября, на лыжной базе «Динамо» проходили соревнования по ориентированию. В туристическом квесте участвовала молодежь Сыктывкара. Они проходили испытания на станциях, которые заготовили организаторы проекта. На одной из станций – поле за «Динамо» у ручьем в лесу - туристы увидели страшную картину: на земле лежал труп мужчины:

- По словам ребят, на трупе были явственны следы разложения. Шел неприятный гнилостный запах. Туристы сразу вызвали полицейских, дождались их прибытия и покинули страшное место, - рассказал «Комсомолке» организатор соревнований по ориентированию.

Примерно в этом квадрате туристы нашли труп

Вследствие чего погиб человек, еще предстоит выяснить следователям Следственного комитета по Коми. Итоги расследования пока не известны: мы отправили запрос по этой теме в СУ СК Коми, но к моменту публикации материала пока не получили ответа.