«Автобусы ходят редко и без кондукторов»: специалисты ЖКХ Сыктывкара проверили маршрутки по жалобам горожан

СЕГОДНЯ 09:38 2018-09-26T09:50:03+03:00

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Чиновники провели неколько рейдов, чтобы проверить качество оказания транспортных услуг в Сыктывкаре. Результаты оказались не совсем радужными, сообщает пресс-служба администрации столицы.

С 1 сентября в столице Коми заключены прямые контракты с «Товариществом независимых перевозчиков» и «САТП №1». В течение двух недель мэрия проверяла качество работы перевозчиков. В поле зрения попали маршруты, на которые сыктывкарцы жалуются чаще всего.

Самые частые нарушения – несоблюдение положенного интервала движения. Автобусы зачастую задерживаются на 10-15 минут. В некоторых случаях пассажирам приходится ждать полчаса. Такая сиутация прослеживается на маршрутах №№ 15, 46,6,17, 24, 54,19.

Одно из грубых нарушений муниципального контракта – отсутствие кондукторов. Специалисты зафиксировали его на двух маршрутах - №№15 и 19. Не обнаружили проверяющие и расписания движения на остановочном пункте «Росгосстрах», неактуальное расписание зафиксировано на остановке «Рынок».

Все нарушения зафиксированы в установленном порядке. Скоро перевозчики получат претензионные письма о взыскании с них штрафа в субедном порядке: всего 10 тысяч рублей с «САТП №1» и «Товарищества независимых перевозчиков».