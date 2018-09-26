2018-09-26T09:50:03+03:00
Общество

«Автобусы ходят редко и без кондукторов»: специалисты ЖКХ Сыктывкара проверили маршрутки по жалобам горожан

В ходе рейдов подтвердились факты несоблюдения интервала движения
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
В ходе рейдов подтвердились факты несоблюдения интервала движенияВ ходе рейдов подтвердились факты несоблюдения интервала движения
Изменить размер текста:

Чиновники провели неколько рейдов, чтобы проверить качество оказания транспортных услуг в Сыктывкаре. Результаты оказались не совсем радужными, сообщает пресс-служба администрации столицы.

С 1 сентября в столице Коми заключены прямые контракты с «Товариществом независимых перевозчиков» и «САТП №1». В течение двух недель мэрия проверяла качество работы перевозчиков. В поле зрения попали маршруты, на которые сыктывкарцы жалуются чаще всего.

Самые частые нарушения – несоблюдение положенного интервала движения. Автобусы зачастую задерживаются на 10-15 минут. В некоторых случаях пассажирам приходится ждать полчаса. Такая сиутация прослеживается на маршрутах №№ 15, 46,6,17, 24, 54,19.

Одно из грубых нарушений муниципального контракта – отсутствие кондукторов. Специалисты зафиксировали его на двух маршрутах - №№15 и 19. Не обнаружили проверяющие и расписания движения на остановочном пункте «Росгосстрах», неактуальное расписание зафиксировано на остановке «Рынок».

Все нарушения зафиксированы в установленном порядке. Скоро перевозчики получат претензионные письма о взыскании с них штрафа в субедном порядке: всего 10 тысяч рублей с «САТП №1» и «Товарищества независимых перевозчиков».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Самая "убитая" дорога в республике находится в Сыктывкаре
Под Ухтой насмерть сбили пешехода, который перебегал дорогу
Не выкрутился: в Сыктывкаре горожанин, совершивший ДТП, сообщил о ложном угоне своего авто
В Коми в ДТП пострадала девушка-следователь
В Коми придут дожди и грозы
«Сотрудник» МВД обманом вытянул из сыктывкарки 200 тысяч рублей
Жители Коми задолжали службам ЖКХ девять миллиардов рублей
В Коми за два дня огонь уничтожил два дачных дома, три — повредил
Жительница Сосногорска прогорела на криптовалютном пузыре стоимостью в 385 тысяч рублей
Сыктывкарская пенсионерка отправилась в больницу из-за упрямой владелицы иномарки
Частые дожди и похолодание: в Коми теплая погода сменится настоящей осенью
32-летняя сыктывкарка получила серьезную травму в автобусе
В Коми пьяный байкер ударил полицейского по лицу
Мэрия: «Сыктывкарские автоперевозчики нарушают правила»
Росстат: «Вероятность дожить до старости в Коми - 50%»
В мэрии объяснили, почему не во всех квартирах Сыктывкара тепло
В Сыктывкаре пройдет студенческое «Универвидение» с огромным призовым фондом
Баскетболистки сыктывкарской "Ники" сразятся за путевку в плей-офф Кубка России
Михаил Брагин покидает парламент с надеждой вернуться через два года
В Воркуте у гаражей нашли сумку с телом 8-летнего мальчика
Стал известен самый криминальный клуб Ухты
Художники России и Эстонии представят древнюю коми культуру в современном ключе
Полиция разберется в причинах смертельного ДТП в Сыктывкаре
В Сыктывкаре оправдали подпольного продавца «Виагры»
На Кубке России "Строитель" не оставил шансов казанскому "Динамо"
В Сыктывкаре мужчину ограбили из-за отказа поделиться зажигалкой
В Сыктывкаре подорожает проезд на одном из популярных маршрутов
В Сыктывкаре юные баскетболистки поспорят за призы турнира Республики Коми