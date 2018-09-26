2018-09-26T15:48:09+03:00
Общество

Руководство «Магнита» вышло на сыктывкарцев, которые против нового магазина в старинном доме на Ленина

Но люди неумолимы: «Магнит» им не нужен, и они готовы сделать все, чтобы он не открылся
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Сыктывкарцы прощаются со «Столичным»Сыктывкарцы прощаются со «Столичным»Фото: Наталия БЕШКАРЕВА
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До закрытия популярного несетевого магазина «Столичный», который расположен в исторической части города, осталось всего пять дней. Но уже сейчас стеллажи торговой точки выглядят так, как будто в Сыктывкар вернулись дефицитные годы перестройки. В здании скоро откроют очередной «Магнит». Менеджеры магазина вышли на жителей дома, чтобы собрать замечания и предложения. Но люди неумолимы: «Магнит» им не нужен, и они готовы сделать все, чтобы он не открылся.

По словам, председателя правления ТСН «ТСЖ Дом 43» Аллы Фроловой, в первые дни после сообщения об открытии «Магнита» в старинном доме, она пыталась безуспешно связаться с представителями торговой сети. Только 24 сентября ей позвонил менеджер «Магнита», чтобы ознакомиться с претензиями жильцов.

В «Столичном» попадаешь «в воронку времени»: как будто очутился в эпохе перестройки Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

В «Столичном» попадаешь «в воронку времени»: как будто очутился в эпохе перестройкиФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

- Я сказала, что люди будут воевать и сделают все возможное, чтобы открытия «Магнита» в нашем доме не состоялось. Конечно, коммерсанты будут делать перепланировку, мы боимся, что по дому пойдут трещины, так как между квартирами нет несущих стен. Мы боимся, что второй эатаж при перепланировке может упасть на первый, - рассказала Алла Алфеевна.

Предположительно на этой неделе менеджер федеральной торговой сети посетит жителей дома №43 по улице Ленина, чтобы собрать их пожелания. Но люди настроены более чем решительно. Так как собственость здания общедомовая, то жильцы не намерены разрешать рубить дополнительные двери или заезжать во двор машинам, которые разрушают асфальт.

Сыктывкарцы с грустью смотрят на пустующие полки Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Сыктывкарцы с грустью смотрят на пустующие полкиФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

По сообщениям продавцов старинного магазина, в конце недели в «Столичный» прийдут будущие владельцы. Затем помещение закроют на реконструкцию. Предположительно, на несколько месяцев.

Как «Комсомолке» сообщили в мэрии, дом №43 по улице Ленина имеет статус ценной архитектурной среды, при этом он не относится к объектам культурного наследия. Соответственно, этот статус предполагает размещение в здании торгового объекта. Но обязательным условием является согласование с мэрией города размещение вывесок, выбор цвета окраски дома, увеличение или сужение оконных и дверных проемов. Если эти изменения пройдут без ведома администрации, то наступает административная ответственность.

Скоро «Столичный» превратится в «Магнит» Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Скоро «Столичный» превратится в «Магнит»Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Отметим, что дому №43 может быть придан статус объекта культурного наследия, который расширяет спектр ограничений по размещению организаций внутри здания. Для этого жителям необходимо обратиться с заявлением в Управление Коми по охране объектов культурного наследия. Оно инициирует оценку экспертов, которые вынесут вердикт: выносить или не выносить решение о присвоении дому статуса объекта культурного наследия.

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