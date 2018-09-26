2018-09-26T14:57:54+03:00
Общество

В Сыктывкаре пытались утащить скамейки и украли дерево у нового арт-объекта

На секундочку, новый арт-объект еще даже не успели открыть
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Игровая композиция «Игровые столы Усть-Сысольска» появилась в Кировском парке столицыИгровая композиция «Игровые столы Усть-Сысольска» появилась в Кировском парке столицы
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На прошлой неделе в Кировском парке Сыктывкара появилась композиция «Игровые столы Усть-Сысольска». Это первый проект новой общественной организации Проект 1780. Однако еще до открытия нового городского объекта неизвестные выкопали саженец туи и пытались утащить скамейки, рассказала порталу «Комсомольская правда в Коми» менеджер по развитию инициативы Юлия Посевкина.

Игровая композиция «Игровые столы Усть-Сысольска» появилась в Кировском парке столицы еще на прошлой неделе. Идею реализовали неравнодушные сыктыкарцы общественной организации Проект 1780: они выиграли грант от администрации и начали воплощать в жизнь крутые мысли.

С начала сентября добровольцы в свободное время приходили в парк и занимались строительными работами. За несколько недель удалось заложить фундамент, установить столы, скамейки, посадить туи. На этой неделе планировалось, что состоится открытие нового интерактивного проекта, но игровые столы увезли в мастерскую для доработки.

Неизвестные пытались утащить скамейки и украли дерево у нового арт-объекта.

Фото из группы «1780»

Фото из группы «1780»

Это не один эпизод того, что пошло не по плану. С момента последних штрихов про пректу не прошло и дня, как в Кировском парке заметили двух человек, которые пытались утащить неприкрученные скамейки. Неравнодушные люди задержали злоумышленников, а скамейки вернули на место. По мысли организаторов, ничего не остается, как «прибить» их к фундаменту.

Кроме этого, неизвестные соблазнились композицией из свежепосаженных туй и решили прикарманить одно деревце. Кстати, саженцы организаторы проекта покупали на свои деньги, так как средства по полученному гранту уже были исчерпаны. К слову сказать, один саженец туи стоит 360 рублей, а всего их было высажено 10 штук.

Фото из группы «1780»

Фото из группы «1780»

Кстати, открытие первого проекта «1780» состоится, скорее всего, на следующей неделе. Будущая инициатива энтузиастов, по словам Юлии Посевкиной, не будет связана с облогорожанием городской среды, потому что впереди холода:

- Мы будем и другими направлениями заниматься. В это воскресенье будет организована так называемая стратегическая встреча, где распишем планы действий на следующий год. Есть направление по защите прав людей на благоприятную городкую среду. Может быть, это будет экологический проект или проект, связанный с городскими троутарами. В общем, в разных направлениях будем работать. К нам может присоединиться любой неравнодушный горожанин, - подытожила Юлия.

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