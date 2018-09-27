Со следующего года цены на проезд в половине сыктывкарских автобусов будут устанавливать сами перевозчики

СЕГОДНЯ 09:00 2018-09-26T22:44:34+03:00

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Вчера в мэрии Сыктывкара прошло совместное заседание постоянных комиссий городского Совета. Депутаты обсудили ряд вопросов, важнейшими из которых стали освобождение «Жилкомсервиса» от перечисления части доходов в бюджет города и регулирование цен на проезд в общественном транспорте.

Первая тема вызвала споры. Депутат Михаил Гобанов заметил, что финансовая статистика у этого предприятия неутешительная: на протяжении трех лет выручка постоянно падает, эффективность низкая:

— Может, имеет смысл поставить вопрос о смене руководства и таким образом наладить работу предприятия? — спросил руководитель регионального отделения ЛДПР.

Первый спикер Илья Богданов вообще посчитал, что такое освобождение — это порочная практика.

— Финансовое состояние предприятия неудовлетворительное, имеется непокрытый убыток. Прибыль, что «выходит» — за счет субсидий, которые выделяется местным бюджетом за выполнение убыточной деятельности. Предприятие казенное. И при недостаточности средств у него ответственность несет собственник — в данном случае, это город в лице мэрии. Поэтому мы предлагаем данную меру, что в будущем не восстанавливать эти средства, пояснила начальник Управления экономики и анализа администрации Сыктывкара Лариса Туркова.

За это проект проголосовали положительно не все: 19 голосов из 22 — «за.

В будущем, «Жилкомсервис» будет оставлять у себя меньше трети доходов — до этого 30 процентов прибыли в полном размере отправлялись в казну мэрии. Также докладчик сказала, что в будущем планируется смена руководства. Сейчас обязанности руководителя выполняет Наил Хабибуллин.

Второй вопрос — о ценовой доступности транспортных услуг — также стал причиной дискуссии. Начальник Управления экономики и анализа сыктывкарской администрации Лариса Туркова подчеркнула в своем докладе, что в их проекте величина критерия ценовой доступности ниже той, что предлагается Минтрансом — 5,5 процентов против 7 процентов. Этот критерий — отражение того, сколько денег из своих доходов в месяц (максимально) могут потратить сыктывкарцы на оплату проезда.

Илья Богданов после окончания её выступления поспешил задать вопрос о разделении маршрутов на нерегулируемые и регулируемые: сейчас в городе есть только два маршрута (из 41) с вольным ценообразованием. Со следующего года соотношение изменится: на 20 маршрутах цены будут регулироваться, на 21 — нет. На половине маршрутов цены будут устанавливать сами перевозчики.

— На маршрутах с нерегулируемыми тарифами перевозчик сам устанавливает тарифы. Но они не должны превышать критерий ценовой доступности. Органы ФАС и служба по тарифам будут все это отслеживать, — ответила Лариса Туркова.

Чтобы обеспечить воплощение этого проекта в жизнь, из казны города придется выделить (по предварительным подсчетам) около 70 миллионов рублей. По новым тарифам автобусы будут ездить с 2019 года.