Знаменита ижемская "тушка" выполнит последний рейс в Новосибирк

СЕГОДНЯ 14:00 2018-09-27T14:34:31+03:00

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Знаменитая ижемская "тушка", то есть тот самый ТУ-154М якутской компании "АЛРОСА", совершивший аварийную посадку в заброшенном аэропорту села Ижма, уже скоро выполнит последний рейс. Владельцы авиалайнера списали борт на землю и намерены передать его в музей истории авиации аэропорта Толмачев, что в Новосибирске. Уже в эту субботу легендарный самолет прибудет к месту последнего пристанища.

- В связи с истечением срока действия сертификата лётной годности и с учётом плодотворного, более чем 20-ти летнего, сотрудничества, руководство "Авиакомпании АЛРОСА" приняло решение о передаче воздушного судна в музей истории авиации аэропорта Толмачёво, — говорится на официальном сайте авиакомпании.

История вынужденной посадки ТУ-154М на аэродроме села Ижма вошла в учебники по авицации в качестве примера подвига команды воздушного судна. Инцидент произошел 7 сентября 2010 года. Авиалайнер Ту-154М авиакомпании "АЛРОСА" выполнял рейс Мирный-Москва, но через 3,5 часа после взлета на борту самолета произошла полная потеря электропитания, отключились все бортовые навигационные системы и насосы, подававшие топливо в двигатель. Имевшихся запасов керосина хватило бы только на 30-40 минут. Самолет исчез со всех радаров, связь с землей была потеряна. Пилоты даже не предполагали, где они находятся. Чтобы разведать обстановку летчики пошли на снижение и случайно заметили старую взлетно-посадочную полосу, которую поддерживал в рабочем состоянии Сергей Сотников, местный смотритель вертолетной площадки (вертолеты взлетают из Ижмы два-три месяца в году, в распутицу). Длина полосы не соответствовала размерам, необходимым для лайнера, поэтому самолет быстро пробежав "взлетку" выкатился в лес и там остановился.

Самолет пробежал всю "взлетку" и выкатился в лес. Там и остановился.

В результате аварийной посадки никто не пострадал. На борту лайнера находились 72 пассажира и 9 членов экипажа. Героям этой истории со счастливым концом, командирам судна Евгения Новоселова и Андрея Ламанова, присвоили звание "Герой России", остальным членам экипажа вручили Ордена мужества.

История взбудоражила всю страну, блогеры, общественники и политические деятели требовали отблагодарить Сергея Сотникова. Награда нашла героя спустя два года после инцидента. В феврале 2012 Сергею Сотникову вручили медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Любопытна судьба самого авиалайнера. Вначале компания "АЛРОСА" заявила о планах списать поврежденный самолет, но впоследствии лайнер был перегнан сначала в Ухта, затем в Самару, где был отремонтирован. В 20011 году ТУ-154М был возвращен владельцам и вновь стал выполнять регулярные авиарейсы.