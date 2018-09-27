Охотники за космическим мусором: в Коми из ступней ракет, запускаемых с Плесецка, делают лодки и сани

СЕГОДНЯ 17:25 2018-09-27T17:37:19+03:00

Альберт Логинов: "В 90-ые и 2000-еы годы селяне сдавали обломки ракет на металлолом и мастерили из них лодки". Фото Геннадия Михеева Фото: Из открытых источников

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4 октября в России отмечают День космических войск. На территории Республики Коми нет космодрома, да и спутники в регионе не собирают. Зато северная тайга хранит на своем теле сотни ран от осколков невидимой войны держав - гонки вооружений.

Уже много лет обломки ракет, стартующих с космодрома Плесецк, падают на головы коренного населения коми. Но народ, смекалистый на выдумку, научился использовать останки космической промышленности в быту. Нередко такие лайфхаки стоят кулибиным здоровья, а то и жизни.

Гостинцы с неба

Эта история началась в советские времена. В 60-х годах прошлого века необъятные леса Коми АССР стали полигоном для ступеней космических ракет, падавших вблизи деревень Удорского, Ижемского и Усть-Цилемского районов после каждого запуска с космодрома Плесецк. Лесные участки, отведенные военными под нужды космодрома, считались малонаселенными. Но для местных жителей окрестные леса были частью охотничьих угодий, местами для рыбалки и сбора грибов, ягод.

Все изменилось, когда в 70-е годы с неба посыпались «гостинцы». Так жители Удорского района между собой называли отсоединившиеся от ракеты части.

- На юге Удоры в верховье реки Вашка, в заказниках «Корабельная

роща» и «Верхневашковский», с 1971 года начали падать первые ступени

ракет-носителей «Союз». К середине 90-х годов на эту территорию сбросили больше 1200 блоков! - рассказывает житель села Большая Пысса, местный общественник Альберт Логинов. - В то время селяне часто наблюдали выход ракет на орбиту. Хорошо было видно, как отделялись и падали первые ступени.

Многие части ракет (топливные баки, двигатели) падали прямо в русло рек, ручьев. Любознательные жители села собирали осколки, удивляясь их прочности. В те времена любая информация о космической промышленности была тайной за семью печатями. Потому никто не предупредил жителей Большой Пыссы об опасности контакта с «отходами» зенитных ракет. Почти в каждом дворе было немало этих осколков - трубопроводы, куски металла.

«Мертвая» зона

В 90-е и начале 2000 годов, когда работы на селе не было, многие мужчины начали собирать космический мусор. Чистить тайгу от металлолома их заставила нужда: коммерсанты принимали лом, цветмет.

- Для сельских это дело было малоприбыльным, народу хватало только на хлеб. А вот скупщики получали от Минобороны неплохие деньги за утилизацию отходов, - вспоминает Альбер Логинов.

В огороде Альберта Логинова. Фото Геннадия МихееваФото: Из открытых источников

Оборотной стороной медали экспериментов космических войск стало губительное влияние «небесных гостинцев» на природу тайги и здоровье людей. В 90-х годах в Большую Пыссу приезжали сотрудники Архангельского мединститута. Они осмотрели селян и зафиксировали отклонения в здоровье в сравнении тем, кто жил в соседнем селе. Но прямых доказательств причин, почему дети в Большой Пыссе чаще других болели гепатитом, и широкое распространение получили заболевания щитовидной железы и в том числе рак, не было.

В 1993 году ученые исследовали воду в реках Удорского района. Река Пысса оказалась единственной, где эксперты обнаружили кадмий, свинец и ртуть! Альберт Логинов уверен, что отравляющие химические вещества попали в реку вместе с дождевыми и талыми водами из леса, где до сих пор лежат десятки космических железяк.

Кроме того, в 2000-х годах специалисты Коми научного центра зафиксировали отклонение на микробиологическом уровне: место грибных сообществ, произрастающие в «чистых» лесах, заняли грибы, обитающие в загрязненных зонах.

- Лесной массив вокруг Большой Пыссы находится в стрессовом состоянии — недоприрост древисины составляет 20%, - говорит Альберт Логинов. - Но потом из-за нехватки финансирования это исследование свернули. Я думаю, что были очень плохие результаты проб, вот и не обнародовали информацию.

Большой секрет

Местные жители вспоминают, что в советское время сюда часто прилетали военные. Они забирали пишущую аппаратуру и пленку из рухнувших ракет. Особо опасные части взрывали.

- Прилетал вертолет, двигатель не глушили. Люди в форме все делали очень спешно: забирали бортовые самописцы и иногда взрывали часть ракеты, - говорит общественник из Большой Пыссы. - Делали это для того, чтобы снизить концентрацию вредных веществ (до 30-40 раз). Кстати, впопыхах подрывники забывали в лесу часть тратила. Вместе с товарищем из тайги мы в общей сложности вынесли 8 килограммов взрывчатки.

Альберт Логинов уверен, что многие его земляки заболели и умерли из-за «космической химии». «Только в России ступени ракет валятся на головы коренных народов — коми, алтайцев, якутов. Видимо, так выражается заботы государства о жителях глубинки».

Тайга усеяна обломками ступеней. Фото Валерия Канева

Последние десятилетия возле Большой Пыссы ступени не падают, и общественник уверен, что экологическая ситуация потихоньку выправляется. А всю картину ущерба, нанесённого природе и людям вероятнее всего смогут оценить потомки.

Космическая лодка

Аналогичная ситуация в Усть-Цилемском районе. Сотни обломков корпусов ракет разбросаны в долине реки Пижма. Местные охотники и рыболовы давно привыкли к инородным телам в тайге.

- Большинство обломков так и остаются лежать в тайге. Обломок весом от 300 кг до 1,2 тонн попросту не вывезти из лесу. Ближайший к нам пункт по приему металлолома - в Ухте, а это 400 км по бездорожью, - рассказывает рыбак и охотник Алексей Пономарев. - Если же кусок ракеты упал рядом с дорогой, то на тракторе его можно утащить в село.

Как правило, из останков обтекателей — головная часть ракеты - мужики делают лодки: в воздухе обтекатель разламывается на две части. Мастеровому остается приделать к будущей лодке корму, и вот, легкий и прочный водный транспорт готов. По Пижме сегодня ездят несколько таких «космических лодок».

Некоторые делают из обтекателей сани для буранов, а они в быту всегда нужны: зимой дрова из леса вывезти или баки с водой с колонки дотащить.

- Несколько человек в нашем селе приспособили баки из-под ракетного топлива под канализационные баки, - рассказывает житель села Замежное Валерий Канев. - Почти у каждого в огороде найдутся железяки, привезенные из тайги.

Кислородный баллон от ракеты нашел применение в огороде. Фото Валерия Канева

Если 30 лет назад, в период повального дефицита, народ тащил домой любую железку из лесу, то сейчас многие предусмотрительно проверяют лесные находки при помощи дозиметра. Если не фонит, то можно брать.

Поля падений

Но сам Валерий не рискует прибирать дары небес в своем околодке.

- Мой дед в лесной избушке любил разбирать космические детали. Все винтики, гайки складывал по баночкам, - вспоминает мужчина. - Он умер в 50 лет от рака гортани: то ли от космической радиации, то ли от курения — папиросы тягал с 15 лет.

И это не единичный случай. В этих краях хорошо знают и помнят бывшего главу сельсовета «Замежное» Ивана Семёнова. На его глазах в тайге близ реки Уса загорелся кусок ракеты. Не зная, что дым может быть токсичным — ракеты заправляли особо опасным для человека гептилом, мужчина решил понаблюдать за пожаром. Возможно, это было отравление токсичными веществами. Вскоре селянин умер.

Несколько лет назад местные власти поднимали вопрос на уровне района, чтобы упавшие обломки ракет утилизировали. Но решать маленькому поселения дела космического масштаба не по зубами. И потому на головы местных жителей уже почти полвека продолжает сыпаться «звездный дождь».