В Печоре обнаружили таинственную пентаграмму, видимую с высоты птичьего полета

СЕГОДНЯ 16:08 2018-09-28T16:55:05+03:00

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Печорский фотограф Игорь Подобаев сделал снимок с помощью квадрокоптера, на котором виден огромный пятиугольник, располагающийся в районе речной части города за железной дорогой. Самое необычное, что этот объект, который имеет явно искусственное происхождение, виден даже из космоса. Это подтверждают данные спутника, сообщают на паблике «100 улиц Печоры».

В появлении огромного пятиугольника виноваты явно не инопланетяне. По всей видимости, пентаграмма – это следы грандиозных мелиоративных работ по осушению одного из печорских болот.

- Разумеется, такие масштабные проекты в Печоре были возможны только в советское время. Подобным способом было осушено верховое болото в железнодорожной части города, которое начиналось сразу от улицы Строительной и продолжалось до самого леса. То самое, на котором впоследствии был построен постоянный посёлок ГРЭС. По нему ещё в 1960-е годы были проложены три дренажные канавы, выведенные в другой ручей с тем же названием - Нойка, пересекающий улицу Школьную в районе бывшей школы №87.После её развала подобными работами у нас не занимается никто, - пишут местные краеведы.

Фото с паблика «100 улиц Печоры»

Директор ФГБУ «Управление «Комимелиоводхоз» Николай Юркин установил, что пятиугольная пентаграмма, которая видна с высоты птичьего полета, это безусловно объект мелиорации.

- Построен возможно нефтяниками, газовиками, железной дорогой, лесной отраслью или еще кем-то в период ведения и развития подсобных хозяйств с целью обеспечения своих работников продуктами животноводства. В реестре осушенных земель сельхозназначения по Коми, который мы ведем, этого объекта нет. Когда построен и кому принадлежит, сказать не можем. На кадастровом учете не стоит.

Специалист подчернул, что на снимке видно, что сеть построена на основе топографической съемки, чтобы сконцентрировать и вывести избыточные воды с осушаемого участка. Но из-за неиспользования каналы и площадь участка заросли мелколесьем.

- Пятиугольник - это случайное совпадение. Как уже упомянул, отводящие каналы расположены по самым низким местам. Не исключено, если это болото, то возможно объект был запроектирован под разработку торфа, - подытожил Николай Васильевич.