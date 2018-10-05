Легендарный мэр Игорь Шпектор принимает поздравление с 80-летием

СЕГОДНЯ 13:20 2018-10-05T13:23:53+03:00

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Сегодня исполнилось 80 лет Игорю Шпектору. Для Коми он человек-легенда, вписавший свое имя не только в историю Воркуты, но и всей республики.

Игорь Шпектор руководил столицей Заполярья 9 лет - с 1997 по 2008 годы. До прихода в воркутинскую администрацию Игорь Леонидович неоднократно избирался в совет города, Верховный Совет и Государственный Совет Коми, параллельно работал на различных должностях в "Тепловодоканале". Он автор проекта и начальник строительства первой в СССР станции по очистке шахтных вод (всего их в Воркуте построено три).

В должности мэра Игорь Шпектор уделял большое внимание развитию спорта. По его инициативе в Воркуте стала проходить ежегодная спартакиада народов Севера "Заполярные игры". В интерью региональным СМИ Игорь Шпектор нередко называл свой город "столицей мира". Это образное выражение закрепилось за Воркутой на многие годы.

С 2000 года Игорь Шпектор вошел в попечительского совета фонда "Центра стратегических разработок "Северо-Запад". А с 2009 года работал в состав Общественной палаты РФ.