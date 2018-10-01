«Сейчас без бумажки - ты никто»: в рамках проекта «Может быть по-другому» прошла бесплатная консультация с адвокатом

СЕГОДНЯ 14:00 2018-10-01T14:04:40+03:00

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В наше время многие жители республики признаются, что не знают своих прав. Поэтому зачастую попадают в сложные и запутанные ситуации, требующие помощи юридически подкованного специалиста. Однако услуги адвоката стоят дорого и не факт, что они вам помогут.

В рамках проекта «Может быть по-другому» «Комсомольская правда в Коми» провела бесплатную консультацию с сыктывкарским адвокатом Лианой Ветошкиной, которая проконсультировала четырех жителей Республики Коми в самых разных вопросах. К сожалению, трое из четырех наших героев не захотели называть своих имен: кто-то боится, что это помешает ходу его дела, а другие пока еще только начинают разбираться в своей ситуации и пока не хотят огласки.

НУЖНЫЕ КВАДРАТНЫЕ МЕТРЫ

Евгения Железнова (имя изменено по просьбе героя) в 2013 году родила своего третьего ребенка. Уже тогда они вместе с мужем поняли, что жить впятером в двухкомнатной квартире будем тесновато. В 2014 году семья Железновых встала в очередь как многодетная семья на получение земельного участка. Евгения стойко дожидалась своей очереди и вот, в этом году, ей пришло заветное письмо из администрации города, что им предоставят земельный участок. Наша героиня тут же собрала все необходимые документы и отнесла в администрацию. Но спустя пару месяцев пришло и второе письмо - Евгению сняли с очереди на участок. Поначалу это казалось каким-то недоразумением, ведь семья Железновых пять лет стоически дожидалась своего часа и, когда он наступил, им будто щелкнули по носу. Наша героиня начала разбираться в причинах отказа.

Вопросы для Лианы собирались заранееФото: Ольга СОЛОВЕЙ

Оказалось, что уже после того, как они встали в очередь, отец мужа, который живет в нижегородской области со своей женой, отписал сыну свою жилплощадь – половину частного дома. В администрации посмотрели на новое имущество мужа Евгении и включили эти квадратные метры в площадь сыктывкарской квартиры, после чего вышло, что они не нуждаются в улучшении жилищных условий. При этом свекры Евгении все еще живут в своем доме на постоянной основе, но этот факт в администрации почему-то проигнорировали.

- Мы живем в двухкомнатной квартире – 45,9 кв.м. Половина дома у родителей мужа – 22 кв.м. Вот нам и посчитали, что мы впятером живем на 68 квадратах. А то, что свекры там прописаны и живут – никого не волнует. Нам в прокуратуре сказали, да вы там всю деревню могли прописать! – возмущается Евгения.

В данном случае Лиана Ветошкина предложила несколько вариантов решения.

- Можно признать часть дома в нижегородской области непригодной к проживанию. При этом если вы не уверены, признают его или нет, то просто попросите проконсультироваться. Сделайте фотографии дома, несущих стен, потолков и пришлите экспертам. Сейчас подобных фирм море и им всем нужна работа, так что на первом этапе платить не придется, и они вам помогут, - объяснила адвокат.

Лиана также порекомендовала подать иск на администрацию города в сыктывкарский городской суд. При этом текст обращения можно составить в свободной форме, подробно описав сложившуюся ситуацию: что многодетная мама получила отказ на участок и считает его незаконным.

- Укажете, что здесь нарушаются права ваших детей и вам нужно улучшить жилищные условия, так как на всех метров не хватает. Правда, суд первой инстанции откажет 100%, - отметила Лиана Ветошкина.

В конце встречи адвокат объяснила Евгении, какой пакет документов ей нужно собрать для суда и оставила свой электронный адрес для дальней связи.

- Лиана подсказала, что в моей ситуации нужно идти в суд, какие документы необходимы, как правильно составить заявление и мои дальнейшие действия, - уходя, рассказала Евгения. - Спасибо ей большое. Просто не хочется, чтобы руки опускались.

КВАРТИРА НОВАЯ, А ПРОБЛЕМЫ СТАРЫЕ

В Сыктывкаре один за другим вырастают многоэтажные дома. С виду красивые и презентабельные, они так и манят жителей города выложить кругленькую сумму и переехать в новое жилье. Так сделала и Екатерина Гошева (имя и фамилия изменены по просьбе героини). Сама сыктывкарка всю свою жизнь прожила в однокомнатной квартире и в одиночку воспитала сына и дочь. Два года назад она решила купить жилье для своего сына, который получил высшее образование за пределами республики и вернулся в Сыктывкар работать. Мать и сын не могли больше ютиться в однокомнатной квартире, и женщина обратилась в одно из крупных агентств недвижимости в нашем городе. Ради долгожданной покупки она влезла в кредит, а сын взял ипотеку. Квартира мечты была практически в руках, но тут все пошло наперекосяк. Сначала фирма затягивала со сроком сдачи дома, а когда Екатерина наконец пошла смотреть на новые квадратные метры, те оказались залиты водой.

Екатерина Гошева не знает, что ей делать с новой квартирой, внешний вид которой не соответствует договору.Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

- Мы пришли, а в подъезде стояла вода, побеленные стены на лестничных площадках были в мокрых разводах, на последнем этаже через отверстие, где отвод трубы, капала вода, а в квартире были мокрые стены, вода с верхних этажей стекала к нам и уходила на лестничную площадку. Естественно принимать такую квартиру мы не стали. Тогда нам объяснили, что такое у всех жильцов, просто где-то между плитами вода скопилась, дом еще не просох, скоро все будет в порядке, - объясняет неприятную ситуацию Екатерина.

Однако лучше не стало. Кроме того, со временем в сырых стенах завелся опасный грибок, который может навредить здоровью жильцов. Сейчас Екатерина в отчаянии и не знает, что ей делать: принять злополучную квартиру или «воевать» со строительной фирмой.

Адвокат Лиана Ветошкина сразу отметила, что случай Екатерины сложный, но в сложившейся ситуации у нее есть несколько вариантов решения. Сначала нужно сообщить в полицию, что в отношении Екатерины совершенно мошенничество: клиенты фирмы ждали одно, а получили совсем другое.

- Сразу говорю, что их не осудят. Но в рамках проверки будет проведена строительная экспертиза не за ваш счет. Это выгодно, - объясняет алгоритм действий адвокат.

Следующий этап – начать переговоры с самой фирмой, чтобы поменять объект.

- После того, как полиция начнет их проверять, они забеспокоятся и захотят с вами договориться, - делится своим жизненным опытом Лиана Ветошкина.

Адвокат посетовала, что у Екатерины не хватает важных документов, чтобы начать дело против строительной фирмы. А именно – акта передачи дома. Единственный экземпляр остался у фирмы. Лиана настояла, чтоб наша героиня снова попросила провести процедуру принятия объекта, но на этот раз была во всеоружии: фиксировала на бумаге все недостатки и взяла с собой незаинтересованное лицо в качестве свидетеля.

- У вас сложная проблема. Боюсь, что придется принимать объект и потом их мучить, пытаться взыскать с них деньги за квартиру и издержки, - рассудила Лиана. – Но сейчас главное – получить документ о сдаче дома.

Екатерина Гошева записала себе телефон адвоката для дальнейшего сотрудничества и посетовала, что в наше люди не знают, как действовать в подобной ситуации.

- Мы ничего не знаем и нас надувают, - досадно заметила женщина. - Поэтому общение с вами было очень полезным.

ДОМ ВВЕРХ ДНОМ

Еще одна участница консультации Екатерина Кутькина живет вместе с мужем и ребенком на первом этаже девятиэтажки в микрорайоне Орбита. Она обратилась к адвокату с двумя вопросами, которые касаются сферы ЖКХ. Уже на протяжении нескольких лет в квартире Екатерины постоянно холодно – зимой температура в помещении не поднимается выше 18 градусов, батареи еле теплые, да к тому же из крана постоянно течет теплая вода.

Екатерину Кутькину волнует вопрос отопления в ее квартире.Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

- Зимой горячей воды по 10 кубов уходит на троих. Товарищество собственников жилья (далее – ТСЖ) никаких мер не принимает, говорят: «Ты одна жалуешься, значит, проблема в вашей квартире». Спрашивала у остальных жильцов, говорят, что тоже холодно и вода теплая, но машут рукой, мол, что от ТСЖ добиться! А я не хочу с этим мириться! Плачу за коммуналку в полном объеме и хочу получать качественные услуги, - рассказала свою проблему Екатерина.

На подобных вопросах Лиана Ветошкина собаку съела, поэтому она без запинки начала объяснять Екатерина порядок действий. Во-первых, жительнице Орбиты нужно начать делать ежедневные замеры воды по три раза в день и каждый раз при этом составлять акты, где будет прописано время, градусы и кто присутствует при данной процедуре. Во-вторых, пригласить на эту процедуру представителей управляющей компании. В-третьих, приглашать на замеры соседей, которые могут стать свидетелями в суде, который в данной ситуации неминуем.

- Вы можете не платить за горячую воду, и это будет законно, - объяснила адвокат. – Сейчас надо обложиться доказательствами со всех сторон. Мы несем заявление в управляющую компанию, что у вас течет холодная вода вместо горячей и что мы приглашаем их на замеры. Они не приходят – все равно продолжаем замерять и относить отчеты в ТСЖ. Все снимает на видео, делаем снимки и составляем акты. Параллельно пишем жалобы в роспотребнадзор и жилищную инспекцию.

Адвокат объяснила Екатерине последовательность действий в ее случае.Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

Если представители управляющей компании проигнорируют приглашение, то все равно нужно продолжать мерить. а впоследствии написать уведомление, что семья имеет право не оплачивать их услуги. Замеры в данной ситуации придется делать в течение месяца.

Екатерина Кутькина также спросила, что делать с батареями, которые в доме еле теплые даже зимой.

- Мы даже ничего на них не сушим. Нашу батарею можно обнять и поцеловать, она комнатной температуры, - возмущается женщина.

В случае с батареями алгоритм действий такой же, как с горячей водой. Нужно будет делать замеры в комнате на трех разных уровнях с помощью термометра: пол, 1 метр и 2 метра. Фиксировать процесс, составлять акты. Как заверила Лиана Ветошкина, в этом случае можно будет полностью освободиться от уплаты за отопление, а если все это не поможет, то смело можно будет идти в суд с заявлением, в состалении которого она может без труда помочь.

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

Анастасия Абоносимова (имя и фамилия изменены по просьбе героя) прописана вместе с мамой в малосемейном общежитии. Дом признали аварийным в 2016 году. По словам Анастасии, жить в нем просто невозможно, такое чувство, что он в любой момент может рухнуть. В связи с этим семья переехала в другое место в 2011 году, однако все это время платила по коммунальным счетам за старое жилье. Ситуация осложняется тем, что временную регистрацию в новом месте Анастасия и ее мама также не могут получить.

- Сейчас платить за два жилья нет возможности, так как я сижу в декрете, а мама неработающий пенсионер. Аварийное жилье нам не сдать, не продать, а за коммуналку платить обязаны, а новое жилье нам не предоставляют, - объяснила свою ситуации Анастасия. – Хотим хотя бы взыскать часть выплат по коммуналке.

Анастасия не знает, как ей не платить коммуналку за дом, в котором она не живет.Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

Лиана Ветошкина сразу посоветовала девушке, что, возможно, единственный выход в подобной ситуации - выкуп администрацией жилья по рыночной цене. Но даже ради этого, придется постараться.

- Вы ходили в администрацию несколько лет и просили предоставить вам новое жилье, но у вас нет никакой справки, подтверждающей это. Поэтому первым делом нужно пойти и написать, что вам нужно новое жилье, - начала объяснять порядок действий Лиана.

Также девушка может взыскать с управляющей компании часть денег за платежи. Ведь по сути, она платила за обслуживание помещения, в котором не проживала.

- Нужно договориться с местным участковым, который и напишет справку, что вы больше не живете в аварийном доме. Потом пойти в управляющую компанию и написать заявление на перерасчет за три месяца, - пояснила Лиана Ветошкина. - Нужно бороться, чтобы не оплачивать коммуналку. Ведь вы там не живете. И все это время нужно собирать переписку.

После этого Анастасии придется подать иск в суд, в котором будет описано, что администарация населенного пнутк отказывается предоставлять новое жилье. В то время как на муниципалитете лежит обязанность выкупить непригодное жилье, а у гражданина право выбрать: новое жилье или деньги.

СЕЙЧАС БЕЗ БУМАЖКИ – ТЫ НИКТО

После консультации мы спросили у адвоката Лиана Ветошкина, можно ли обозначит общую причину всех сегодняшних обращений. Он оказалась очень проста.

- Граждане не знают своих прав. Они предполагают, что иногда можно составить какие-то акты, куда-то их отнести, но не знают последовательности действий, - посетовала адвокат-консультант. - Многие боятся. А ведь нужно просто знать закон «О защите прав потребителей». Сейчас есть много сайтов - зачитаться можно. Лично я ориентируюсь на судебную практику.

Лиана Ветошкина за три часа проконсультировала четырех жителей республикиФото: Ольга СОЛОВЕЙ

Отметим, что все четыре консультации представитель закона провела абсолютно бесплатно и это не первый подобный опыт Лианы.

- Я часто провожу бесплатные консультации, сотрудничаю по этому поводу с разными организациями. Люди приходят, я им все объясняю. Зачастую это ситуации, с которыми я уже сталкивалась. Многие проблемы связаны с бумажной неразберихой, а ведь наше государство – бумажное. Сейчас без бумажки - ты никто, ноль без палочки Но есть и новые проблемы – они-то для меня и интересны. Это опыт, новая судебная практика. Ведь ты работаешь с одним и тем же материалом и тупеешь, перестаешь думать.

Со всеми героинями Лиана пообещала держать обратную связь и помочь им на первоначальном этапе их долгих судебных разбирательств.