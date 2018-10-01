Печорские неразлучники. Трогательная история дружбы кошки и собаки покоряет соцсети

СЕГОДНЯ 15:46 2018-10-01T16:33:11+03:00

Изменить размер текста: A A

В поселке Озерный, который находится в городском округе Печора, живет трогательная парочка – пожилая овчарка и кот. Животных уже прозвали неразлучниками за их нежную привязанность друг к другу и опровержение стереотипа о том, что кошка и собака – извечные враги.

Пес Том и кот Тоха - это уникальное явление, когда представители «враждующих кланов» стали настоящими друзьями. Вот уже три года старая овчарка Том не выходит на прогулку без своего друга – дворового кота Тохи. Их хозяйка Фаина Агафонцева обязательно фотографирует умилительную парочку на променаде. Обычно кот на прогулке следует за своим старшим другом по пятам. Иногда он забирается под пухистое брюхо старого пса и греется в тепле. Погода – тоже не помеха дружбе: и в холод, и в жару друзья вместе.

Кот и пес нашли приют в пригороде Печоры у Фаины Агафонцевой несколько лет назад. У каждого за спиной тяжелая история. Старая овчарка Том – бывший полицейский. Как говорит хозяйка пса Фаина Агафонцева, это заслуженный работник структуры МВД, который на своем веку повидал и обезвредил много преступников. Три года назад пса-пенсионера списали со службы, и собаку забрал сын нынешней хозяйки. Поначалу Тому было тяжело привыкнуть к жизни штатской собаки, но понемногу старый пес нашел прелесть в тихой и неспешной жизни за городом. Правда, первую неделю на новом месте он выл по ночам:

- Но мы гуляли каждый день, ходили купаться на Печору. В итоге, пес оттаял. Я думаю, что он понял, что я его никогда не предам. Говорят, что собаки чувствуют внутреннее состояние своего хозяина, - рассказывает Фаина.

Кстати, у Тома остались замашки старого служаки. Например, пес не переносит запах алкоголя и мгновенно чует опасность. Если посчитает, что над его хозяйкой нависла угроза – бежит спасать.

Кота Тоху тоже нашел сын Фаины в одном из подъездов Печоры в канун Нового года, когда тот был совсем малышом. Тоха – добрый дворовой кот, но ему досталось от недоброжелателей. Недавно неизвестные стреляли в пушистого из травматики, чудом не задев глаза. Сейчас с печорскими неразлучниками все хорошо.

За последние несколько дней пост в соцсетях о печорских неразлучиках получил почти 500 «лайков». И это еше не предел: история стареющих друзей трогает до глубины души.