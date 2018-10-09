Кот Гаврик спас жизнь своему хозяину

СЕГОДНЯ 11:54 2018-10-09T12:36:19+03:00

Когда в доме заполыхал огонь, питомец изо всех сил стал царапал подростка, чтобы тот проснулся

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В конце сентября в пригороде Сыктывкара приключилась необычная история. Беспородный кот спас юного хозяина от верной гибели при пожаре. Пушистый друг разбудил Колю Николаева, когда дом уже был охвачен огнем. Хотя мальчишка получил серьезные ожоги, ему все-таки удалось вовремя выбраться из горящего здания.

Пушистый подарок

Домашний любимец появился в семье Николаевых два года назад. Чтобы поздравить сына с днем рождения, родители доверили ему выбрать у знакомых понравившегося котенка. Мальчику приглянулся черный карапуз с белым пятном на шее. Окрас нового члена семьи напоминал наряд английского джентльмена: черный сюртук и аккуратный белый воротничок. Да держался кот настоящим аристократом: рос грациозным, отзывчивым на ласку и сдержанным на проявление агрессии. Николай дал ему простое имя — Гаврик.

Котик Гаврик был подарком Николаю ко Дню рожденияФото: Алиса КОЗЛОВА

Долгое время Николаевы проживали на даче в местечке Мырты-Ю. В дачном поселке Гаврик чувствовал себя настоящим хозяином всех садоводческих территорий. Он с легкостью находил лазейки в соседские постройки и нередко оставался там ночевать.

- Гаврик на 100% убежден, что ему принадлежит все вокруг. Нередко случалось: приезжаю на дачу, открываю баньку, а из нее выходит Гаврик с таким важным видом, как будто это его собственность, - смеется Александр Козмеску, сосед Николаевых.

Дачники уважали Гаврика за его охотничьи таланты, поскольку кот быстро избавил все ближайшие участки от мышей и кротов.

- Гаврик любит охотиться, много раз даже хвастался своей добычей. Поймает мышку и принесет ее домой, чтобы нам показать, - об говорит Полина, сестра Николая.

Дачный домик полностью сгорелФото: Алиса КОЗЛОВА

Выпрыгнул в окно

Брат с сестрой учатся в одной школе №9 в поселке Краснозатонский. Полина перешла в 9 класс и готовится поступать в колледж, а Коля — пятиклассник. Но поскольку уроки у него проходят во вторую смену, то, когда все домашние расходятся по делам, он нередко позволяет себе поспать подольше.

Вот и в тот день, 24 сентября, в 10 утра Коля все еще продолжал смотреть сны. Но внезапно почувствовал - Гаврик настойчиво царапает ему руку. Кот старался изо всех сил, мяукал и будил хозяина. Мальчик какое-то время отмахивался и продолжал спать. Когда все-таки очнулся, то оторопел: в доме вовсю полыхал пожар. Языки пламени поднимались до самого потолка. Выход на улицу был перекрыт, и мальчишка бросился к окну. Выбив стекла, он выбрался наружу.

- Коля пережил сильный стресс, серьезно обгорел, и мы стараемся не напоминать ему об этом пожаре. Сейчас он лежит в больнице, мы надеемся, что он быстро пойдет на поправку, - рассказала его сестра Полина.

В огне семья лишились единственного крова и потеряла все вещиФото: Алиса КОЗЛОВА

Второе рождение

Во время пожара Николай получил ожоги 1 и 3 степени, у мальчика сильно обгорели ноги. И это его особенно печалит, поскольку он серьезно увлечен футболом. Тем не менее случай чудесного спасения Коля считает своим вторым рождением. Примечательно, что пожар, в котором Гаврик спас хозяина, произошел накануне его настоящего дня рождения. 7 октября Коле исполнилось 12 лет, и поздравления родных он принимал на больничной койке. В ДРБ. Врачи пообещали: мальчик обязательно поправится, даже шрамов не останется.

Увы, в том огне семья лишились единственного крова, потеряла в огне все вещи. Соседи по даче пришли на помощь, подарили им предметы и одежду первой необходимости. По сути у Николаевых после пожара не осталось ничего ценного, за исключением кота Гаврика. Ведь он спас жизнь Коле.