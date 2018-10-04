В Усогорске на детской площадке в ТРЦ 3-летнего мальчика ударило током

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-04T12:31:32+03:00

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В Усогорске на детской площадке в торговом центре трехлетнего малыша ударило током. К счастью, ребенок отделался испугом. Но владельцы игровых комплексов после инцидента практически никак не отреагировали на жалобу женщины, отделавшись фразой: «Мы в курсе проблемы». О том, как это произошло, порталу «Комсомольская правда в Коми» рассказала бабушка ребенка.

2 октября Валентина Васильева с внуком решили оценить новую детскую площадку в Усогорске, которая недавно открылась в местном торговом центре. Внутри было много игровых конструкций, они сразу привлекли внимание малыша. Но через некоторое время ребенок заревел на весь зал. Оказалось, что его ударило током. Бабушка побежала успокаивать внука. Попутно она исследовала, что рядом с одной из игровых конструкций пугающе торчали оголенные провода.

Валентина Васильева попыталась указать администратору, что оголенные провода и деткая площадка – вещи несовместимые. Однако получила в ответ короткое: «О проблеме знаем». Более внятного комментарии или хотя бы извинений женщина не дождалась.

- Я пыталась дозвониться начальству, но наткнулась лишь на автоответчик. К счастью, ребенок отделался лишь испугом, а мы не стали жаловаться в вышестоящие органы. Но, конечно, было бы справедливо, если бы недоделки устранили. По фото видно, что провода не изолированы. Это ведь может привести не только к удару током, но и к более плачевным последствиям, - отметила бабушка малыша.

К сожалению, на момент публикации статьи нам не удалось связаться с руководством детской площадки. Но мы продолжим следить за развитием событий.