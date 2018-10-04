Безжалостная расправа над семьей в Печоре: пьяные отморозки убили дедушку с внуками

СЕГОДНЯ 13:50 2018-10-04T14:56:49+03:00

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Кровавая трагедия развернулась сегодня ночью в Печоре. Двое мужчин убили мальчика, девочку и их дедушку. Душегубцы скрылись с места происшествия, сейчас их ищет полиция, сообщают местные жители.

Ориентировки на убийц детей и их дедушки распостраняют по всей Печоре. Известно, что злоумышленники с самого утра 3 октября распивали алкогольные напитки, вели себя вызывающе, рвали цветы на клумбах. Вечером они решили продолжить пир в одной из квартир.

- Пьяницы сильно шумели. Дедушка пытался разогнать собутыльников. Агрессивные мужчины убили старика, а затем и его внуков. Они также жестоко избили сожительницу деда, но та успела сбежать, а затем вызвала скорую и полицию, - рассказывает местная жительница Юлия Д.

Известно, что мальчику Николаю К. было 14 лет. Он ходил в 8 класс, занимался спортом, не раз завоевывал призовые места в различных дисциплинах. Его сестре Марии было всего 12 лет, в октябре девочке исполнилось бы 13 лет. Люди пишут, что она была очень вежливым и улыбчивым ребенком. Мы будем следить за развитием событий.

Редакция портала «Комсомольская правда» приносит соболезнования родным и близким погибших.

Полиция ищет убийц