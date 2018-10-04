В Сыктывкаре распространяют фейк о педофилах, которые заманивают детей котиками

СЕГОДНЯ 15:28 2018-10-04T16:09:46+03:00

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В одной из сыктывкарских школ распространяют ориентировку про педофилов, которые орудуют в Сыктывкаре. Сообщение кочует из одного родительского чата в другой, сея панику, страх и неконтролируемый ужас. Оказалось, что это сообщение не больше чем фейк, которое пугает всю страну не меньше девяти лет.

В ориентировке с фотороботами трех мужчин-педофилов, которая уже несколько дней наводит страх на родителей в Сыктывкаре, написано большимим буквами:

- Родители! Будьте бдительны и в тысячу раз внимательнее! В городе появилась банда педофилов. Они выслеживают, когда дети останутся без внимания родителей, поджидают детей возле школы, детских площадок, кружков. И якобы случайно из окна машины выпадет котенок, а затем просят ребенка поймать его. Не помогайте! Сразу бегите! - сказано в сообщение.

Классные руководители пересылают сообщение о педофилах родителям. Те, в свою очередь, - друзьям и знакомым. За считанный день паника пустила крепкие корни в Сыктывкаре. Правда никто из горожан не удосужился определить подлинность ориентировки. Но, если набрать в поисковике фразу «педофилы с котиками», то можно узнать, что «банда орудует» по всей России и даже Белоруссии. Причем меняется фото предполагаемых преступников, но вот текст – практически никогда. Например, вчера похожее сообщение всплыло в Волгограде.

В поисковом отряде «Лиза Аллерт» давно объявили войну фейкам. Родителей просят не плодить панику, в мыслить трезво и, прежде всего, проверять информацию:

- Признаки фейка – это яркость и эмоциональная насыщенность распространяемой информации, много общих фраз, восклицательных знаков, мало фактов и логических умозаключений, нет ссылок на источник информации. Кроме того, это отсутствие деталей или детали, которые не добавляют информации конкретики – нет полного адреса, обычно нет города, нет даты «происшествия» («возле музыкальной школы», «произошло вчера», «кусты рядом со школой») или названа такая улица, которая есть почти в каждом городе (Ленина, Строителей и так далее). Это позволяет привязать сообщение к любому городу в любом регионе. В конце – просьба о распространении, но если на минуту задуматься, то понимаешь, что смысла в репосте нет, цель сообщения – сеять панику, - сообщают волонтеры «Лиза Аллерт».