Жители поселка под Печорой, где произошла расправа над детьми, готовы устроить самосуд

СЕГОДНЯ 10:30 2018-10-05T11:43:18+03:00

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Прошло уже больше суток с жестокой расправы над семьей, которая произошла в поселке Кожва Печорского района Коми. От рук двух алкоголиков погибли 54-летний мужчина и его внуки – 14-летний Коля и 12-летняя Маша.

Нашли ли убийц

Вся полиция Печоры приведена в боевую готовность. Но данные по поиску убийц очень противоречивы. Люди то сообщают, что душегубцев поймали, то просят не распускать беспочвенные слухи. Факт в том, что официальной информации по поимке особо опасных преступников нет.

Между тем, местные соцсети нагнетают и без того тяжелую обстановку. Люди ругают органы опеки, которые оставили детей в опасности. Местные жители даже создали группу под названием «Поиск», благодаря которой планируют объединится и самостоятельно искать убийц, чтобы устроить над ними самосуд за гибель детей.

Как все произошло

Спустя сутки обрывки слухов, которые люди передавали друг друга из уст в уста, соединились в объемную картину. 3 октября жители поселка Кожва Денис Попов и Денис Фадеев решили пировать с самого утра. Веселых и неадекватных мужчин люди видели в разных концах поселка, но предпочитали с ними не связываться. Наступил вечер, и мужчины решили продолжить празднование в тепле – в частном доме на улице Октябрьской, где жила сожительница Фадеева – мама погибших детей.

Алкоголики не отличались тихим нравом, поэтому дом в мгновение ока наполнился пьяными криками пирующих. 54-летний хозяин дома отважился сделать замечание дебоширам. Вспыхнула ссора. В ее пылу пропойцы набросились на мужчину и убили его. Затем они пошли в комнату к детям, с которыми расправились не менее бесмысленно и беспощадно. Сообщают, что их задушили. Следующая на очереди была хозяйка дома – мать убитых детей, но она чудом успела вырваться и убежать.

По другим данным, женщину стали душить первой, она потеряла сознание и очнулась связанной в окружении мертвых детей. Она вызвала полицию и скорую, но спасать уже было некого. Когда стражи правопорядка приехали, то стали свидетелями ужасающей и поражающей своей жестокостью картины, ведь жертвами убийц стали дети. Коле было 14 лет, он учился в 8 классе, обожал спорт и делал в нем весомые успехи. Маше было всего 12 лет, она была улыбчивым и очень вежливым ребенком.

Собирают деньги на похороны

Первый шок после новости о нечеловеческой расправе над мужчиной и детьми сменился недоумением: за что? Сейчас в небольшом поселке под Печорой собирают деньги для организации похорон убитых детей и их деда. Об этом написали в группе «Подслушано в Кожве».

- Очень нужна материальная помощь для организации похорон дочери погибшего Николая Косенко Наталье Гуляевой. Номер её карты: 639002289004457430 Мобильный банк: 89009799762

Редакция портала «Комсомольская правда в Коми» приносит соболезнование родным и близким погибших. Мы продолжим следить за развитием событий.

Душегубцы - Дениса Фадеева и Дениса Попова. Фото: соцсети

Погибший дедушка Маши и Коли. Фото: соцсети