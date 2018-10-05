«За Цоя»: в Коми установили скамью памяти основателя рок-группы «Кино»

СЕГОДНЯ 14:29 2018-10-05T14:37:41+03:00

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В поселке речников Щельяюр Ижемского района обустраивают сквер на месте пустыря. Местная администрация вырубила растущий кустарник, отсыпала песком и песчано-гравийной смесью территорию, зацементировала пешеходные дорожки и установила ограждения.

Здесь появились кованые скамейки и арт-объект, посвященный рок-музыканту Виктору Цою, сообщили в пресс-службе администрации Ижемского района.

- Сначала хотел выплавить акустическую гитару, посвященную Владимиру Высоцкому, но в процессе работы стала получаться электрическая. Так как этот инструмент больше подходит к творчеству рок-музыканта, решил добавить атрибуты лидера группы «Кино», пояснил задумку кузнец Юрий Варницын. - Виктор Цой внес огромный вклад в развитие музыкальной культуры в нашей стране, так что об этом теперь будет напоминать наш арт-объект.

Работы удалось провести благодаря программе «Формирование комфортной среды»Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В администрации поселка добавили, что сквер получит название «Молодежный». В нем могут гулять мамы с колясками, приезжать после церемонии росписи в ЗАГСе молодожены – до конца октября здесь появится искусственное освещение, а также еще один арт-объект — жар-птица.

В следующем году в сквере должны появиться песочница для малышей и арка, где будут высаживать цветы.

Работы удалось провести благодаря программе «Формирование комфортной среды».