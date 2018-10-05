2018-10-05T14:37:41+03:00
Общество

«За Цоя»: в Коми установили скамью памяти основателя рок-группы «Кино»

Кузнец хотел посвятить арт-объект Владимиру Высоцкому, но вместо акустической гитары вышел рок-инструмент
Кира ВОЛКОВА
Поделиться:
Сквер украсил профиль Виктора ЦояСквер украсил профиль Виктора Цоя
Изменить размер текста:

В поселке речников Щельяюр Ижемского района обустраивают сквер на месте пустыря. Местная администрация вырубила растущий кустарник, отсыпала песком и песчано-гравийной смесью территорию, зацементировала пешеходные дорожки и установила ограждения.

Здесь появились кованые скамейки и арт-объект, посвященный рок-музыканту Виктору Цою, сообщили в пресс-службе администрации Ижемского района.

- Сначала хотел выплавить акустическую гитару, посвященную Владимиру Высоцкому, но в процессе работы стала получаться электрическая. Так как этот инструмент больше подходит к творчеству рок-музыканта, решил добавить атрибуты лидера группы «Кино», пояснил задумку кузнец Юрий Варницын. - Виктор Цой внес огромный вклад в развитие музыкальной культуры в нашей стране, так что об этом теперь будет напоминать наш арт-объект.

Работы удалось провести благодаря программе «Формирование комфортной среды» Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Работы удалось провести благодаря программе «Формирование комфортной среды»Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В администрации поселка добавили, что сквер получит название «Молодежный». В нем могут гулять мамы с колясками, приезжать после церемонии росписи в ЗАГСе молодожены – до конца октября здесь появится искусственное освещение, а также еще один арт-объект — жар-птица.

В следующем году в сквере должны появиться песочница для малышей и арка, где будут высаживать цветы.

Работы удалось провести благодаря программе «Формирование комфортной среды».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
"Комсомолка" в октябре 1993-го была на стороне здравого смысла, поэтому не поддерживала ни Ельцина, ни Руцкого с Хасбулатовым
Об этом наш обозреватель, бывший свидетелем событий "черного октября", рассказал в программе Андрея и Юлии Норкиных на Радио "Комсомольская правда"
Новости 24
На выходных Коми накроет "свежий" циклон с новой порцией дождей
Девочку задушили, а мальчика и дедушку — забили до смерти
Кошка спасла подростка от верной гибели при пожаре
Следователи выясняют обстоятельства жестокой расправы над дедушкой с двумя внуками
В Коми служебная овчарка быстро вышла на след ночного грабителя
В Коми следователи проверяют сообщение об ударе ребенка током на детской площадке
В Коми почти 160 осужденных вышли на свободу с учетом срока, проведенного в СИЗО
Гончанерко в СИЗО ждет возвращение своего адвоката из зарубежного отпуска
В Коми расследуют два случая гибели рабочих на производстве
Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Прилузье
Парламент освободил организации от штрафов за опоздание с уплатой налогов
В Коми отметят 30-летие вывода советских войск из Афганистана
Прокуратура недовольна слишком мягким приговором, вынесенному экс-директору «Интаводоканал»
Каким будет новый облик корпуса КГПИ зависит от вас: в Сыктывкаре начали сбор предложений
Сыктывкарский суд продлил на месяц арест директора САТП №1, подозреваемого в крупном подкупе
В Коми сгорел дом священника
В Коми столкнулись Hyundai Solaris и Volkswagen Tiguan, два человека погибли
В лесу под Сыктывкаром болотоход сбил человека