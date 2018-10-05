Уроки для шести учеников: как живет сельская школа в Щугрэме

СЕГОДНЯ 17:35 2018-10-05T18:26:51+03:00

В щугрэмской школе всего шесть учеников и все - мальчишки Фото: Наталия БЕШКАРЕВА

Детей в селе Коми осталось так мало, что учебное заведение доживает свой последний учебный год

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В наше время принято считать, что в школе учителю некогда уделять персональное внимание каждому ученику. «Я одна, а вас много!» - доносится из кабинетов. Во многих заведениях классы переполнены, а для обозначения параллельных приходится использовать все больше букв русского алфавита: а, б, в, г, д, е… Но в Коми действуют несколько школ, которые являются исключениям из правил. Одна из них - в поселке Щугрэм Сысольского района, в которую ходят всего шесть учеников. И все они – мальчики.

В преддверии Дня учителя, «Комсомолка» побывала в Щугрэме и увидела, как живет одна из сельских школ Коми, чье существование уже через год уйдет в прошлое.

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В поселке, что в 140 км от Сыктывкара, все жители знают друг друга. В небольшом Щугрэме, окруженной лесами, живет около 200 человек. Большинство из них пенсионеры, особой работы в поселке нет, так что многие отправляются на заработки на вахту или, заботясь о будущем детей, всей семьей перебираются в город. Ребят, которые ходят в местную начальную школу-сад, уже который год можно по пальцам пересчитать.

Учебное заведение на тихой деревенской улице отличается от остальных разве что табличкой у входа, да отсутствием хозяйственных построек и дровяников. Просторный двор с беседкой окружен невысоким забором. Вдоль дороги облетают березы, на клумбах ждут первых морозов поздние цветы. А здание, которому уже больше 50-ти лет, скрипящими половицами с головой выдает наше появление. Из класса, где над книгами корпят ученики, выглядывает директор школы Ольга Ивановна Коковкина и вполголоса предлагает пройти в учительскую.

На шесть учеников в школе - три учителяФото: Наталия БЕШКАРЕВА

- Давайте потише. Занятия уже начались, так что не будем отвлекать наших мальчиков, - прошептала директор.

- Мальчиков? У вас только мальчики? – не сумев скрыть удивления, переспросили мы.

- Конечно, шесть мальчиков и трое учителей, включая меня, - уточнила Ольга Ивановна.

Игры в догонялки на переменеФото: Наталия БЕШКАРЕВА

В учительской директор рассказала, что в Щугрэме сейчас два класса. Так называемый класс-комплект, где вместе учатся второклассник и два четвероклассника, и первый класс с тремя учениками. На шесть учеников - в сельской школе три педагога. Ольга Ивановна совмещает должность директора и преподавателя английского языка. Светлана Вениаминовна Щадрина работает с классом-комплектом, а Елена Ивановна Молчанова взяла на себя первоклассников. С разрешения директора в этот день мы побывали на уроках в обоих классах.

Колокольчик в руках

Все помещения - два класса, столовая и учительская - в школе просторные, с огромными окнами, открывающими вид на деревенские пейзажи. Лет 20 назад здесь стоял шум и гам - училось около 45-50 ребят, и в классах в три ряда от доски до стены стояли парты. Нынче же и оставшиеся несколько парт пустуют, а около книжных шкафов можно играть в «классики».

В классе-комплекте Светлана Щадрина одновременно проводит два занятия – по окружающему миру для второклассника Никиты и по русскому языку для четвероклашек Леши и Кирилла. Леша и Кирилл поначалу стесняются корреспондентов и звука фотокамеры, но потом будто вовсе забывают про нас. Выполнив устную часть заданий, они приступают к письменным упражнениям. А внимание педагога переключается на Никиту, который ждал своей очереди. Второклассник начал проходить новую тему «Живая и неживая природа».

Второклассник Никита учится в класс-комплекте с ребятами из четвертого классаФото: Наталия БЕШКАРЕВА

- Никита, что изображено в учебнике на картинке? Гвоздь. Он относится к объекту неживой природы? Да? А почему? – театрально наводит на верную мысль учительница.

В это время Леша и Кирилл, завершив задание, уже прислушивались к теме младшего товарища. Как потом призналась Светлана Вениаминовна, такие «подслушивания» - главная трудность преподавания в классе-комплекте.

- Ребята постарше знают программу Никиты и часто отвечают за него. Потом приходится объяснять, что они-то уже прошли этот материал, а Никита нет. Но бывает и наоборот! – отмечает педагог. - Младший утирает своими ответами нос старшим.

У первоклашек – другая атмосфера. Братьев-близнецов Стаса и Дениса, а также их двоюродного брата Илью посадили за разными партами, чтобы те не подсматривали друг у друга и не нарушали дисциплину. Педагог с 43-летним стажем Елена Молчанова хоть и позволяет непоседам иногда встать из-за парты и размяться, все же не дает им отвлечься от темы.

В первом классе проходит урок по окружающему мируФото: Наталия БЕШКАРЕВА

- Стас, ты чего написал свое имя на доске и не стер? - убирая детские шалости с доски, начинает урок Елена Ивановна.

Здесь, как во втором классе, проходит урок по окружающему миру. При этом педагог специально не сразу называет тему урока, а хочет, чтобы дети сформулировали ее сами. Елена Ивановна по очереди загадывает загадки про солнце, луну, звезды.

- А где у нас находятся все эти небесные тела? – обратилась учительница к классу.

- На небе? Над головой! – практически хором ответили все трое.

Здесь, в отличие от класса-комплекта, учительнице не приходилось переключаться между классами, а значит и темами, поэтому урок выглядел цельно и насыщено. После теоретической части пришло время практики. Первоклассники сначала слепили солнце и луну из пластилина, а затем рассматривали картинки с созвездиями на проекторе.

Уроки в первом классе для трех учеников ведет педагог с 43-летним стажем Елена МолчановаФото: Наталия БЕШКАРЕВА

- Урок закончен! А кто у нас сегодня дежурный? Илья, бери колокольчик, - обратилась Елена Ивановна к ученикам.

После этого первоклашка, довольный, что ему доверили важное дело, выбегает с колокольчиком в коридор и трезвонит. Так в сельской школе принято оповещать о долгожданной перемене.

Дорогое образование

Перемена после третьего урока проходит на улице. Ребята меняют ботинки на резиновые сапоги, а пиджаки на куртки и, хлопая дверьми, устремляются наблюдать за осенним листопадом. На прогулку выходят и учителя.

На перемену ребята всей школой выбегают на деревенскую улицуФото: Наталия БЕШКАРЕВА

Пока дети резвились, директор школы посетовала, что в следующем году Щугрэмскую школу хотят объединить со школой в Визиндоре.

- Видимо, нас устали содержать финансово, - считает директор Ольга Коковкина. - Деткам придется каждый день вставать рано и ездить на учебу за 17 км, а возвращаться вечером. Они еще маленькие, быстро устают. График будет, как у работающих людей. Мы ведь тут живем по-домашнему. Такие маленькие школы, как дом родной, а в больших - дети теряются, - считает Ольга Ивановна. – А ведь зимой дети приходят даже в актированные дни. Причем сами! Их никто не заставляет, просто в школе интереснее.

Учитель первых классов Елена Ивановна сама училась в этой школе и помним, что когда-то не хватало мест для всех учеников.

- Уроки проходили даже в столовой, – с улыбкой вспоминает педагог. - А сейчас что? Где-то школы переполнены, а где-то пустуют. Мы еще надеемся, что нас не закроют.

Лет 20 назад в школе Шугрэма стоял шум и гам - училось около 45-50 ребят, и в классах в три ряда от доски до стены стояли парты.Фото: Наталия БЕШКАРЕВА

Пока учителя и корреспонденты вели свои взрослые разговоры, шесть школьников играли в догонялки, подбрасывали в воздух желтые листья и смеялись. Двоим из них, четвероклассникам Леше и Кириллу, в любом случае в следующем году предстоит перейти в среднее звено и сменить привычный пятиминутный путь до школы на каждодневные поездки в автобусе. А вот уклад жизни остальных учеников щугрэмской школы и будущих ее первоклассников пока не ясен.

Урок физкультуры проходит на пустынной деревенской улицеФото: Наталия БЕШКАРЕВА

Из первых уст

Надежда Лушкова, мама четвероклассника Ильи:

- Конечно, мы не рады, что школу закроют. Когда ребенок учится в родном поселке, то и родителям спокойно, и детям. Зимой старшие стоят и ждут автобус в мороз, а он может и не приехать. Было такое, что и пару дней подряд не приезжал. Еще в Визиндоре дети едят один раз день в 10.30, а приезжают после четырех. Так голодные и ждут автобус. Хочется, чтобы школу сохранили, и дети доучились здесь.

Комментарий Министерства образования Коми

- Из-за того, что число учеников в поселке Щугрэм уменьшилось, в следующем учебном году «Начальная школа – детский сад» там будет реорганизована. Детсад, как и прежде, останется в Шугрэме, а школу присоединят к средней школе в Визиндоре. По прогнозам, к 2021 году в дошкольной группе детей уже не останется.

С сентября 2019 года учеников из Щугрэма будут ежедневно возить в Визиндор на автобусе, который полностью соответствует требованиям ГОСТ к перевозкам школьников. Расстояние между населенными пунктами составляет 17 км, что соответствует всем требованиям и не превышает допустимое время детей в пути. При наличии вакантных учителя будут устроены в школе в Визиндоре, вопрос трудоустройства решится летом 2019 года.

Только цифры

В прошлом учебном году в Коми действовало 8 школ, где обучалось не больше 6 детей. Это начальные школы - детский сад в поселке Сыня (МО «Печора»), в поселке Шугрэм и селе Палауз Сысольского района, в поселке Вежайка Усть-Вымского района, в селе Уег и поселке Медвежка Усть-Цилемского района, начальные школа в поселке Чим и поселении Чупрово Удорского района.