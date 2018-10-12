«А какого она цвета?»: «Комсомолка» организовала урок игры на флейте для слепого сыктывкарца

СЕГОДНЯ 14:58 2018-10-12T15:49:07+03:00

Для слепого Алексей Сахаутдинова мы организовали первый урок игры на флейте Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

В рамках проекта «Может быть по-другому» Алексею Сахаутдинову провели первый в его жизни урок игры на флейте

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Первый участник проекта «Может быть по-другому» сыктывкарец Алексей Сахаутдинов ослеп в пять лет. С того времени семье пришлось пережить многое: бессонные ночи в больницах, операции. Сейчас Алексею 26 лет. Молодой человек не запер себя в четырех стенах. Наоборот, он каждый день ходит на различные кружки: кулинария, лепка, рисование. Несбывшейся мечтой казалась идея научиться играть на флейте - когда-то врачи посоветовали именно этот инструмент для развития легких. За столько лет его мама Людмила и забыла об этом желании сына, но мы напомнили ей, что иногда даже самые, казалось бы, невероятные мечты могут осуществляться.

«Комсомолка» начала обзванивать музыкальные школы города в надежде, что кто-то согласится провести урок игры для флейты для Алексея. И такой музыкант нашелся!

ПЕРВЫЙ УРОК

Первый урок Алексея Сахаутдинова.

Елена Турышева работает педагогом дополнительного образования во Дворце творчества детей и учащейся молодежи. Поначалу флейтистка удивилась подобному предложению, но потом с азартом взялась за эту непростую задачу.

Встреча ученика и педагога прошла на базе Коми региональной организации Всероссийского общества слепых. Проблема заключалась в том, что Алексей не знал, что в этот день у него будет урок, так что наш приход стал для него приятной неожиданностью.

После небольшого знакомства, Елена Турышева начала первый в жизни Алексея урок игры на флейте с небольшой вводной исторической справки. Она рассказала, что этот инструмент бывает разных типов. Есть, например, поперечная - на ней играют профессионалы, а есть блок-флейта для начинающих. Последняя - небольшого размера и сделана обычно из дерева или пластика, так как маленькие дети поначалу часто роняют свои инструменты.

Лиана Ветошкина с азартом взялась за сложную задачуФото: Ольга СОЛОВЕЙ

- Так как мы только учимся, то сегодня будем играть именно на блок-флейте. Обычно дети начинают играть на ней в 7-8 лет и занимаются 1,5 года. С ее помощью они развивают мышцы губ, гортани, языка. На таких музицировали еще во времена Моцарта, а потом ее усовершенствовали, - рассказывает Елена, доставая инструмент из чехла.

- А какого она цвета? – неожиданно спрашивает Леша.

- Она бежевая, а сделана из пластика, - объясняет преподаватель, давая поддержать своему ученику инструмент.

Алексей спросил, какого цвета флейтаФото: Ольга СОЛОВЕЙ

Бежевая флейта остается у Алексея, а Елена достает из чехла еще одну для себя. После этого педагог показывает своему ученику, что на блок-флейте есть семь отверстий, из которых и выходит звук. Алексей медленно и аккуратно изучает новый для себя инструмент, на котором ему с минуты на минуту предстоит научиться играть.

ПЕРВЫЕ ТРУДНОСТИ

Вначале Елена просит своего ученика повторять за ней различные звуки. Леша вслушивается в каждое слово преподавателя и кропотливо выполняет все указания, попутно исправляя сам себя.

После 15 минут учитель показывает Алексею дыхательную гимнастику, которая поможет контролировать свое дыхание и развивать мышцы губ.

- Вдох носом и выдох ртом. Мы почувствуем, как при выдохе работают мышцы диафрагмы, - объясняет Елена.

Преподаватель похвалила ЛешуФото: Ольга СОЛОВЕЙ

После небольшого перерыва урок стал усложняться. Елена объясняет Леше ноты и пытается разучить с ним мелодию «Как под горкой, под горой…».

- Губы нужно сделать, будто ты пьешь через соломинку, - объясняет педагог. – Молодец, у тебя хорошо получается, но надо еще постараться, мышцы губ должны привыкнуть.

ПЕРВЫЕ УСПЕХИ

Мастер-класс. Первые успехи Алексея..

В конце занятия Елена проверяет, какие ноты запомнил ее ученик. Алексей немного расстраивается, так как понимает, что занятие подходит к концу, но без запинки демонстрирует си, до.

- Мне понравилось, надеюсь, я хоть что-то запомнил, - скромно признается Алексей.

- Пальцы не устали? Голова не кружится? У меня обычно дети после первых уроков жалуются на это, – заботливо спрашивает Елена.

- Нет! – уверенно отвечает начинающий музыкант.

Мама тихо наблюдала в сторонеФото: Ольга СОЛОВЕЙ

Пока шел урок, за всем происходящим тихо наблюдала мама Алексея Людмила. Как только звуки флейт смолкли окончательно, она призналась, что и не надеялась, что для ее сына действительно проведут урок.

- Это было замечательно! - поблагодарила Людмила Елену и корреспондента «КП-Коми».

- Если честно, сегодня у меня были определенные трудности. Ведь видящему я могу показать, как ставить губы, напрягать мышцы живота, а здесь всего этого нет. Леша молодец, у него хорошо развиты руки. Думаю, ему подходит этот инструмент, но надо развивать дыхание. Может, мы встретимся еще раз? – неожиданно предлагает Елена.

Людмила немного удивляется такому предложению, но сразу же соглашается. Но на этом сюрпризы не закончились. Елена подарила семье Сахаутдиновых блок-флейту, на которой Леша будет продолжать осваивать музыкальное искусство.

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