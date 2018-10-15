«Мы выработали ему режим, и стало спокойнее»: мама участника проекта «Может быть по-другому» рассказала о диагнозе своего сына

СЕГОДНЯ 17:22 2018-10-15T17:59:00+03:00

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Впервые мы встретились с участником проекта «Может быть по-другому» Антоном Мезенцевым на одной из детских площадок города. Шестилетний мальчик, не останавливаясь, бегал возле песочницы, катался с горки и на качелях. При этом Антон старался прикрывать свои уши ладошками, будто слышит какой-то громкий звук, а на слова приветствия мальчик отвечал неохотно. Его мама Ирина рассказала, что врачи уже давно поставили ее сыну диагноз – аутизм.

Первая встреча с корреспондентом произошла на детской площадкеФото: Ольга СОЛОВЕЙ

То, что их Антон отличается от других детей, семь Мезенцевых заметила, когда мальчик пошел в детский сад.

- Когда ребенку 1,5 года неспециалисту трудно заметить какие-либо нарушения в развитии. Первые сигналы начались, когда он пошел в детский сад, Антон плохо там адаптировался. Мы считаем, что проблемы со здоровьем начались после прививки АКДС (прививка от дифтерии, столбняка и коклюша, которую делают детям – ред.), так как до нее проблем в развитии не было. Никто этого прямо не скажет, но многие врачи с нами согласны. После нее он перестал говорить, держать зрительный контакт, выполнять просьбы, стал капризным, - вспоминает Ирина.

Сейчас Антоша, как его ласково называет мама, практически не разговаривает.

- Он понимает речь на бытовом уровне: «Иди сюда, садись кушать». Также он очень гиперактивный. Раньше это было проблемой, долго не могли уложить его спать, но со временем мы выработали режим, благодаря которому он стал спокойнее. Также Антоша зависим от погоды. Когда на улице сильный ветер, он может проснуться и его потом не уложишь, - отмечает Ирина.

Сейчас ему 6 летФото: Ольга СОЛОВЕЙ

Антон ходит в специальный детский сад и часто посещает занятия с логопедом и психологом. В этом году встречи со специалистами проходят семь раз в неделю. Семья Мезенцевых старается помочь сыну всеми способами. В прошлом году они даже съездили на лечение в Китай.

- Мы объявили о сборе денег в Интернете и собрали нужную сумму. После лечения состояние Антона улучшилось. Там он прошел курсы традиционного лечения: иглоукалывание, вкалывание препаратов в специальные точки на теле, массаж. Это помогло, - уверена Ирина Мезенцева. - Мой сын стал спокойнее, мы гуляем, держась за руки, он стал реагировать на какие-то вещи.

Еще два года мальчик будет ходить в детский сад. Ирина надеется, что за это время в сыктывкарских школах откроются классы для особенных детей, куда сможет пойти и ее сын.

А пока шестилетний Антон, как и все дети, любит играть в игрушки. У него есть троллейбус, вертолет, поезд и любимая пожарная машина. Все виды транспорта мальчик различает без труда и может в любой момент показать маме нужную модель.

Из-за своего диагноза Антон практически не разговариваетФото: Ольга СОЛОВЕЙ

Антон еще не может сказать, кем он хочет стать в будущем, но с помощью нашего проекта «Может быть по-другому» мы хотим показать ему и его семье, что детская игра с пожарной машинкой может перерасти в нечто большее и стать настоящей профессией. Что у нас получилось, вы узнаете совсем скоро.

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