2018-10-06T09:52:34+03:00
Общество

Кожвинских душегубов ищут с помощью вертолетов и квадрокоптеров

Их видели в поселке после убийства
Дарья ЮДИНА
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Дениса Попова и Дениса Фадеева ищут с помощью вертолетовДениса Попова и Дениса Фадеева ищут с помощью вертолетов
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Продолжают выясняться точные подробности трагедии, произошедшей в поселке Кожва Печорского района. Вчера руководитель печорского следственного отдела, подполковник юстиции Владимир Блинов провел пресс-конференцию, поводом для которой стало это убийство. Об этом сообщает газета «Печорское время» и объединение «Волна».

Напомним, что 4 октября в Кожве была убита почти целая семья: дедушка, его внук-подросток и внучка, которой скоро должно было исполниться 13 лет. Следователи установили, что детей задушили, а пожилого мужчину забили до смерти: при осмотре у него были обнаружены открытая черепно-мозговая травма и перелом основания и свода черепа. Мальчик также получил открытую черепно-мозговую травму. Были найдены орудия преступления — гаечный ключ, плоскогубцы и топор со следами крови. Сейчас предполагаемых убийц — ранее судимых жителей Печорского района Дениса Попова и Дениса Фадеева ищут.

Денис Попов и Денис Фадеев. Фото из соцести "ВКонтакте".

Денис Попов и Денис Фадеев. Фото из соцести "ВКонтакте".

Как отметил Владимир Блинов, обстоятельства этой кровавой истории, довольно странные. Непонятно, как члены всей семьи и их предполагаемые убийцы встретились в одном месте. Дом, где произошел ужасный инцидент, использовался семьей как дача. В то утро дети должны были быть в школе, а не на даче:

— Первоначально в этом доме оказалась мать погибших детей. Она пришла туда за картошкой. Там она увидела одного из подозреваемых — Попова, и вступила с ним в словесный конфликт. Потом в доме появился сын. После, каким-то образом, там оказались дедушка и внучка, — сообщил Владимир Блинов.

Во время перепалки, по словам матери, Денис Попов начал её бить руками, а потом стал душить. Перед тем, как она потеряла сознание, в дом зашел сын. Когда мать очнулась, то увидела тела погибших. Подозреваемые сбежали.

После убийства душегубы прятались в одном из балков на территории поселка. Их нашли хозяева балка. Об это сообщили правоохранительным органам, но разыскиваемым удалось сбежать. Следователи уже нашли вещи, похищенные и после выброшенные предполагаемыми преступниками: телефоны погибших, ноутбук, планшет и золотую цепочку, снятую с шеи матери.

Поиски предполагаемых виновников продолжаются, задействованы вертолеты и даже квадрокоптеры. К поискам привлекли сотрудников МЧС и офицеров войсковой части, сейчас этим занимаются 50 человек. Выставлены посты с участием как сотрудников ГИБДД, так и сотрудников наружных постовых нарядов. Тем временем, жители поселка собирают деньги на похороны убитых.

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