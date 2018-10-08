В Сыктывкаре начали разбирать 100-летнее здание бывшего городского суда

СЕГОДНЯ 12:06 2018-10-08T12:36:56+03:00

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В Сыктывкаре сравняют с землей здание бывшего городского суда по улице Пушкина. Долгие годы в этом доме проходили судебные заседания и выносили приговоры, пока суд окончательно не переехал в здание №20 по улице Пушкина. В начале ноября деревяшка 1921 года постройки исчезнет с лица столицы Коми.

В сносу старого здания приступили в минувший четверг, 4 октября. Подрядчики, которые начали разбирать деревяшку, должны сравнять ее с землей за 30 дней согласно контакту.

Пустые комнаты сияют светлыми обоями

В понедельник, 8 октября, здание со всех сторон огорожено лентами. Рабочие только приступили к уничтожению столетнего здания: разбита левая сторона дома, лежат груды досок с торчащими гвоздями, пахнет известкой. Пока рабочие на перерыве прохожие рассматривают оголенные комнаты бывшего здания правосудия. Сиротливо смотрятся брошенные шкафы на втором этаже. Пустые комнаты сияют светлыми обоями.

Сиротливо смотрятся брошенные шкафы на втором этаже здания

Впереди много работы, но к началу ноября на этом месте не должно остаться ни доски. Строительный мусор уберут и пустырь аккуратно разровняют песком. Что появится на месте старой деревяшки, пока не известно.

Лежат груды досок с торчащими гвоздями и пахнет известкой

Отметим, что информация о сносе здания появилась в начале сентября на сайте госзакупок. Электронный аукцион, инициированный Министерством финансов Коми, выиграли ИП Токмаков Михаил Васильевич и ООО «Поликом». Рабочие этих предприятий разберут здание за приемлимую цену в 450 тысяч рублей.

Прохожие рассматривают оголенные комнаты бывшего оплота правосудия

Кстати, в апреле этого года открыла свои двери масштабная пристройка к зданию суда в доме №20 по улице Пушкина. Ее торжественное открытие в мае этого года приурочили к празднованию 100-летия Сыктывкарского городского суда.