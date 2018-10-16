В Коми рядовой горожанин будет платить за мусор почти 2 тысячи рублей в год

СЕГОДНЯ 09:06 2018-10-16T09:12:55+03:00

Казалось бы - банальный мусор, но платить за него придется серьезные деньги. Фото: из архива «КП»

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С 1 ноября в Коми в разы подорожает обращение с коммунальными отходами (ранее эта услуга называлась "Вывоз твердых бытовых отходов"). Уже в декабре граждане получат счета-квитанции, в которых будут фигурировать новые суммы к оплате. Кого-то они могут даже неприятно удивить и даже шокировать.

Региональное министерство экономики, ЖКХ и тарифов утвердило новые тарифы на обращение с коммунальными отходами. Для граждан, проживающих в домах с центральным отоплением, стоимость услуги составит 165 рублей. А для селян, чьи дома отапливаются печкой, - 72, 08 рублей. Отметим, что плата будет начислятся не по площади квартиры, а на каждого человека, прописанного в ней. Проще говоря, среднестатистической семье из 4 человек (если все они зарегистрированы в квартире) за мусор придется заплатить 660 рублей.

Отметим, что минэнерго зафиксировало нормативы накопления отходов. Рядовой горожанин накапливает 1,9 м3 мусора в год, а сельский житель 0,83 м3.

Теперь вывоз, транспортировку, сброс и утилизацию отходов будет регулировать один региональный оператор - ООО "Ухтажилфонд".