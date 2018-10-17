Роману Зенищеву «накрутили» срок на шесть месяцев и повысили штраф на 400 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 17:30 2018-10-17T18:40:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Только что Сыктывкарский городской суд огласил приговор экс-мэру Сыктывкара Роману Зенищеву. Бывший градоначальник признан виновным в получении взятки в сумме 3,7 млн рублей и материальной выгоды на сумму свыше 10 млн рублей.

17 октября в 16:50 стало известно, что суд признал Романа Зенищева виновным. Он приговорил его к 10 годам и 6 месяцам лищения свободы и штрафу в 1, 5 млн рублей. У Зенищева конфискуют имущество и имеющиеся деньги на 13 млн 75 тысяч рублей.

Следствие полагает, что в период с 2007 по 2009 годы Роман Зенищев получал взятки за покровительство автотранспортному предприятию. С его разрешения администрация столицы Коми провела муниципальный конкурс, победу в котором одержало ООО "Сыктывкаравтотранс". За это ежемесячно Роману Зенищеву передавали взятки - около 200 тысяч рублей. Договоренность о взятках была достигнута с Валерием Веселовым, но деньги передавал Николай Шлопов. Изначально речь шла о 600 тысячах. Поэтому в 2009 году в зачет долга Веселов передал градоначальнику через Полину Голованову (на тот момент супруга мэра) в собственность шесть предприятий ЖКХ.