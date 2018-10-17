Раиса Сметанина, Юрий Спиридонов и Николай Банбана - лидеры в топ-десятке претендентов на бренд сыктывкарского аэропорт

СЕГОДНЯ 20:30 2018-10-17T20:57:32+03:00

В декабре сыктывкарский аэропорт обретет имя одного из выдающихся исторических личностей Фото: www.fishki.net

Сформирован лонг-лист известных людей, чье имя может быть присвоено воздушной гавани столицы Коми

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Только что на республиканском телеканале "Юрган" завершилось голосование по формированию топ-десятки выдающихся личностей, претендующих на бренд сыктывкарского аэропорта. В так называемый "лонг-лист" вошли коми писатель Иван Куратов, легендарная лыжница Раиса Сметанина, известный педагог Александр Католиков, летчик и первый директор аэропорта Николай Банбан, ученый-социолог Питирим Сорокин, писатель Каллистрат Жаков, первый Глава Коми Юрий Спиридонов и летчик, герой Гражданской войны Петр Истомин.

Голосование шло в режиме реального времени. Жители Коми могли поддержать своего кандидата в группе телеканала "Юрган" в соцсети "Вконтакте" или позвонив в прямой эфир. Интересно, что по итогам голосования была определена тройка лидеров среди известных людей: наибольшее число голосов - 333 голоса- получила четырехкратная олимпийская чемпионка Раиса Сметанина, на втором месте - Юрий Спиридонов (290 голосов), на третьем - Николай Банбан (224 голоса).

Уже завтра "лонг-лист" будет отправлен в Общественную палату России, где путем глубокого социологического исследования планируется определить тройку лидеров. Победителя выявят путем народного голосованияю

Чье имя будет присвоено Сыктывкарскому аэропорту, станет известно в декабре.

Справка "КП в Коми"

Нейминг аэропортов пройдет в 45 городах России, в частности, во Владивостоке, Петропавловск-Камчатске, Магадане, Иркутске, Томске, Красноярке, Симферополе, Анапе, Санкт-Петербурге, Калиниграде и Архангельске. Масштабная акция объявлена в рамках проекта "Великие имена России".