2018-10-17T20:57:32+03:00
Общество

Раиса Сметанина, Юрий Спиридонов и Николай Банбана - лидеры в топ-десятке претендентов на бренд сыктывкарского аэропорт

Сформирован лонг-лист известных людей, чье имя может быть присвоено воздушной гавани столицы Коми
Алиса КОЗЛОВА
Поделиться:
В декабре сыктывкарский аэропорт обретет имя одного из выдающихся исторических личностей Фото: www.fishki.netВ декабре сыктывкарский аэропорт обретет имя одного из выдающихся исторических личностей Фото: www.fishki.net
Изменить размер текста:

Только что на республиканском телеканале "Юрган" завершилось голосование по формированию топ-десятки выдающихся личностей, претендующих на бренд сыктывкарского аэропорта. В так называемый "лонг-лист" вошли коми писатель Иван Куратов, легендарная лыжница Раиса Сметанина, известный педагог Александр Католиков, летчик и первый директор аэропорта Николай Банбан, ученый-социолог Питирим Сорокин, писатель Каллистрат Жаков, первый Глава Коми Юрий Спиридонов и летчик, герой Гражданской войны Петр Истомин.

Голосование шло в режиме реального времени. Жители Коми могли поддержать своего кандидата в группе телеканала "Юрган" в соцсети "Вконтакте" или позвонив в прямой эфир. Интересно, что по итогам голосования была определена тройка лидеров среди известных людей: наибольшее число голосов - 333 голоса- получила четырехкратная олимпийская чемпионка Раиса Сметанина, на втором месте - Юрий Спиридонов (290 голосов), на третьем - Николай Банбан (224 голоса).

Уже завтра "лонг-лист" будет отправлен в Общественную палату России, где путем глубокого социологического исследования планируется определить тройку лидеров. Победителя выявят путем народного голосованияю

Чье имя будет присвоено Сыктывкарскому аэропорту, станет известно в декабре.

Справка "КП в Коми"

Нейминг аэропортов пройдет в 45 городах России, в частности, во Владивостоке, Петропавловск-Камчатске, Магадане, Иркутске, Томске, Красноярке, Симферополе, Анапе, Санкт-Петербурге, Калиниграде и Архангельске. Масштабная акция объявлена в рамках проекта "Великие имена России".

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Представитель Украинской православной церкви архиепископ Климент: Националисты уже убивают наших священников и захватывают храмы
«Комсомольская правда» обсудила непростую ситуацию с официальным представителем Украинской православной церкви (УПЦ МП), председателем синодального информационно-просветительского отдела архиепископом Климентом
Повышение возраста продажи алкоголя в России: За спиртным - после 21 года
В России хотят повысить возраст, с которого можно покупать алкоголь, «Комсомолка» поговорила с экспертами и узнала их мнение о предложении повысить возраст продажи алкоголя в России [инфографика]
День космонавтики 2019: история и традиции праздника
12 апреля 1961 года на земную орбиту вывели первый в мире космический корабль-спутник с человеком на борту. С тех пор этот день в России отмечают как День космонавтики, а в мире - Международный день полета человека в космос
Гражданская жена московского экс-префекта Юрия Буланова: Я носила ему в тюрьму витамины и котлеты, а он обвинил меня в краже 70 миллионов
Приемная дочь актера Бориса Химичева Елена Дмитриева дала интервью «Комсомолке», в котором рассказала свое видение странного уголовного дела о воровстве
Новости 24