Сыктывкарцы сообщают в соцсетях о вирусе Коксаки в Эжве

СЕГОДНЯ 11:46 2018-10-11T12:08:28+03:00

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В первых числах октября мамы Эжвинского района Сыктывкара забили тревогу: по городу ходит вирус Коксаки. По их словам, за один вечер скорая не менее шести раз выезжала на вызовы с поводом «гнойные высыпания и высокая температура». Однако в местной поликлинике сообщили, что поводов для паники нет.

1 октября обеспокоенные мамы в Эжве написали в соцсетях о странных симптомах заболевания у своих детей, с которыми сталкиваются впервые:

- Врачи не говорят, что это вирус Коксаки. Они пишут в карточке, что это энтеровирусная инфекция. Но возбудитель энтеровируса и есть Коксаки. Симптомы – высокая температура, сыпь на ладонях, ступнях и попе, прыщи во рту. Мой 6-летний ребенок на третий день болезни не мог встать на ноги, говорил, что больно. Кушать малыш ничего не мог, так как жгло в горле. Может это и не Коксаки. Но с другими мамочками мы думаем, что это вирус, - сообщила порталу «Комсомольская правда в Коми» обеспокоенная мама.

В детской больнице Эжвы сообщили, что эпидеомиологическая обстановка в районе - в норме. Говорить о том, что малышей поразил вирус Коксаки, не приходится. Чтобы его диагностировать, нужно сдать специальные анализы. Только после их проведения можно со стопроцентной уверенностью утверждать о наличии вируса.

Отметим, что статистика по случаям заболевания вирусом Коксаки ведется Управлением Роспотребнадзора по Коми. На момент публикации статьи мы пока не получили официального ответа по случаю в Эжве. Отметим, что в конце лета в Роспотребнадзоре Коми обнародовали данные, какие «болячки» привезли жители республики из отпусков в этом году. Специалисты спешили успокоить: поводов для паники нет. В этом году, как и в прошлом, энтеровирусные инфекции выявили приблизительно у 70 отпускников. Недуг проявляет себя сыпью, однако он может также спровоцировать острый тонзиллит и другие опасные заболевания. Один из наиболее распространенных серотипов энтеровирусов, которые привозят в Коми – Коксаки.

В Минздраве по Коми посоветовали не пренебрегать профилактикой, чтобы не подцепить вирус:

- Соблюдайте основные правила гигиены: тщательно мойте руки с мылом перед каждым приемом пищи и после каждого посещения туалета, после возвращения с прогулок. Тщательно мойте фрукты и ягоды с применением щетки и последующим ополаскиванием кипячёной водой. Не используйте для мытья овощей и фруктов воду из открытых водоемов.потребляйте в пищу доброкачественные продукты, не приобретайте их у частных лиц, в неустановленных для торговли местах. Проветривайте помещения, проводите влажные уборки с применением дезинфицирующих средств. Регулярно мойте и содержите в чистоте детские игрушки. Не контактируйте с лицами, имеющими признаки заболевания. Если возникает эпидемиологическое неблагополучие, ограничьте контакты детей раннего возраста, сократите время пребывания в местах массового скопления людей и в общественном транспорте, - посоветовали в пресс-службе ведомства.